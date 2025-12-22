Налоговая не отслеживает люксовую одежду украинцев, но дорогие авто могут заинтересовать — Леся Карнаух

В ГНС объяснили, когда налоговая может заинтересоваться расходами физического лица.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба Украины не отслеживает, в какой люксовой одежде ходят налогоплательщики. Об этом заявила Леся Карнаух, комментируя возможность проверок физических лиц по сообщениям соседей или посторонних лиц.

В интервью РБК-Украина она подчеркнула, что ГНС не использует подход, при котором основанием для контроля становится внешний вид человека или слухи о его расходах. Даже в случае поступления подобных обращений в чат-бот Tax Control налоговая, по ее словам, не будет реагировать, поскольку перечень оснований для проверок четко определен законодательством.

По словам руководительницы ГНС, налоговая служба постепенно переходит к риск-ориентированной модели контроля. Речь идет о внедрении CRM-систем и секторального анализа, которые позволяют сосредотачиваться на тех, в отношении кого существуют реальные риски уклонения или минимизации налоговых обязательств.

В то же время Карнаух отметила, что в случае значительных расходов физического лица — например, приобретения дорогого автомобиля при отсутствии официальных доходов — у налоговой могут возникнуть вопросы. ГНС обменивается информацией почти с 40 государственными реестрами, в частности с сервисными центрами МВД, которые фиксируют регистрацию транспортных средств.

«В случае, если человек осуществил такие расходы, при этом не имеет абсолютно легального дохода, то мы направим запрос. Конечно, это риск по физическому лицу. Если это накопления, если у человека достаточно объяснений, то тогда why not, как говорится, пусть покупает», — пояснила она.

Идентификация таких случаев происходит через анализ данных, поскольку многие государственные сервисы предоставляются через цифровые сервисы, у нас происходит автоматический обмен информацией.

«Когда вы ставите на учет на себя автомобиль, указываете свой индивидуальный налоговый номер. Для чего вообще налогоплательщику присваивается этот индивидуальный налоговый номер и вы используете его во всех государственных сервисах? Для того, чтобы идентифицировать вас, идентифицировать все связанные с вами события», — указывает Карнаух.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.