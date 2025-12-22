  1. У світі

У Варшаві метро готують до ролі укриття: планують прийняти понад 100 тисяч осіб

10:36, 22 грудня 2025
В так званих технологічних порожнинах, тобто невикористаних просторах у межах метро, планується зберігання необхідних ресурсів, таких як польові ліжка, питна вода чи ковдри.
Фото: Dawid Wolski/East News / East News
Влада Варшави розпочала реалізацію проєкту «Підземний щит», який передбачає адаптацію інфраструктури столичного метро для використання як укриття у кризових ситуаціях. Про це повідомив президент міста Рафал Тшасковський, пише Business Insider.

За словами мера, старт проєкту став можливим після рішення про демілітаризацію метро, яке скасувало попередні зобов’язання оператора Metro Warszawskie щодо оборонних функцій. Нові регуляції дозволили міській владі офіційно визначати об’єкти укриття, зокрема в межах метрополітену.

Укриття для понад 100 тисяч осіб

Спільно з Державною пожежною службою місто планує адаптувати станції метро так, щоб вони могли прийняти понад 100 тисяч людей. У технологічних порожнинах — невикористаних просторах інфраструктури — передбачено зберігання необхідних ресурсів: польових ліжок, ковдр та запасів питної води.

Тшасковський наголосив, що співпраця з урядом дає змогу швидко підготувати ці об’єкти. За його словами, будівництво нових укриттів зазвичай триває роками, тоді як пристосування метро може бути реалізоване значно оперативніше.

Розвиток метро з урахуванням безпеки

Нині варшавське метро має дві лінії загальною довжиною 41,5 км і 39 станцій. Міський голова повідомив, що під час проєктування нових станцій функцію укриття враховуватимуть уже на початковому етапі. Цей аргумент також планують використовувати у переговорах з Європейським Союзом щодо подальшого фінансування розвитку метро.

Триває інвентаризація

У межах проєкту «Підземний щит» триває інвентаризація приміщень, які можуть бути задіяні як укриття. У міській адміністрації запевняють, що докладуть усіх зусиль, аби якнайшвидше підготувати інфраструктуру метро до нової ролі та підвищити рівень безпеки мешканців столиці Польщі.

Нагадаємо, що раніше очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія може напасти на країни Заходу вже у 2027 році.

