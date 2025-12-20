Буданов заявив, що Росія може напасти на країни Заходу вже у 2027 році

За словами Кирила Буданова, Росія змінила план нападу на країни Заходу.

Росія скоригувала план нападу на країни Заходу. Раніше Москва хотіла зробила у 2030 році, однак наразі термін скоротився. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов на зустрічі Клубу LB.

«Згідно з основним планом, РФ мала бути готова до початку дій у 2030 році. Зараз плани скориговані, переглянуті в бік скорочення термінів на 2027-й», — сказав Буданов.

За його словами, йдеться про країни Балтії. Начальник ГУР зауважив, що причина агресії РФ полягає у «у площині глибинних історично-психологічних травм, у світогляді росіян».

«Це такі фантомні болі, як їх називаю. З їхньої точки зору, все абсолютно правильно. Як вони бачать світ: північ — південь, захід — схід. Для того щоб імперія — а вони себе бачать імперією — розвивалася, ти завжди маєш кудись рухатися для розширення свого впливу на території. Це, до речі, відповідь на багато питань», — заявив Буданов.

Очільник Головного управління розвідки пояснив, що на півночі та сході росіяни мають лише океани та США, тому цей варіант для Москви неприйнятний, адже може мати надзвичайно болючі наслідки.

«На півдні — Китай, буде взагалі катастрофічно — сухопутний кордон, будуть такі ж умови, як от у нас у війні з Російської Федерацією, тільки для них. Лишається тільки захід, який у їхньому розумінні, вибачте за фразеологізм, «зажерся», «хворий», «кволий» і «нерішучий», — зазначив начальник ГУР.

Також він підкреслив, що Росія прагне окупувати країни Балтії.

«Польща зараз, згідно із планами, які нам відомі, розглядається суто для ударів, для військової кампанії без захоплення», — додав він.

