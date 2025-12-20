  1. В Украине

Буданов заявил, что Россия может напасть на страны Запада уже в 2027 году

10:19, 20 декабря 2025
По словам Кирилла Буданова, Россия изменила план нападения на страны Запада.
Буданов заявил, что Россия может напасть на страны Запада уже в 2027 году
Фото: lb.ua
Россия скорректировала план нападения на страны Запада. Ранее Москва планировала сделать это в 2030 году, однако сейчас сроки сокращены. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на встрече Клуба LB.

«Согласно основному плану, РФ должна была быть готова к началу действий в 2030 году. Сейчас планы скорректированы, пересмотрены в сторону сокращения сроков — на 2027 год», — сказал Буданов.

По его словам, речь идет о странах Балтии. Начальник ГУР отметил, что причина агрессии РФ находится «в плоскости глубинных историко-психологических травм, в мировоззрении россиян».

«Это такие фантомные боли, как я их называю. С их точки зрения, все абсолютно правильно. Как они видят мир: север — юг, запад — восток. Для того чтобы империя — а они видят себя империей — развивалась, ты всегда должен куда-то двигаться для расширения своего влияния на территории. Это, кстати, ответ на многие вопросы», — заявил Буданов.

Глава Главного управления разведки пояснил, что на севере и востоке у россиян есть только океаны и США, поэтому этот вариант для Москвы неприемлем, поскольку может иметь чрезвычайно болезненные последствия.

«На юге — Китай, это будет вообще катастрофа — сухопутная граница, будут такие же условия, как у нас в войне с Российской Федерацией, только для них. Остается только запад, который в их понимании, извините за фразеологизм, „зажрался“, „болен“, „слаб“ и „нерешителен“», — отметил начальник ГУР.

Также он подчеркнул, что Россия стремится оккупировать страны Балтии.

«Польша сейчас, согласно планам, которые нам известны, рассматривается исключительно для ударов, для военной кампании без захвата», — добавил он.

россия война Кирилл Буданов

