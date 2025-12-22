В Варшаве метро готовят к роли укрытия: планируют принять более 100 тысяч человек
Власти Варшавы начали реализацию проекта «Подземный щит», который предусматривает адаптацию инфраструктуры столичного метро для использования в качестве укрытия в кризисных ситуациях. Об этом сообщил президент города Рафал Тшасковский, пишет Business Insider.
По словам мэра, старт проекта стал возможным после решения о демилитаризации метро, которое отменило предыдущие обязательства оператора Metro Warszawskie в части оборонных функций. Новые регуляции позволили городской власти официально определять объекты укрытия, в том числе в пределах метрополитена.
Укрытие для более 100 тысяч человек
Совместно с Государственной пожарной службой город планирует адаптировать станции метро таким образом, чтобы они могли принять более 100 тысяч человек. В технологических пустотах — неиспользуемых пространствах инфраструктуры — предусмотрено хранение необходимых ресурсов: полевых кроватей, одеял и запасов питьевой воды.
Тшасковский подчеркнул, что сотрудничество с правительством позволяет быстро подготовить эти объекты. По его словам, строительство новых укрытий обычно длится годами, тогда как приспособление метро может быть реализовано значительно оперативнее.
Развитие метро с учетом безопасности
В настоящее время варшавское метро имеет две линии общей протяженностью 41,5 км и 39 станций. Городской голова сообщил, что при проектировании новых станций функция укрытия будет учитываться уже на начальном этапе. Этот аргумент также планируют использовать в переговорах с Европейским Союзом относительно дальнейшего финансирования развития метро.
Продолжается инвентаризация
В рамках проекта «Подземный щит» продолжается инвентаризация помещений, которые могут быть задействованы в качестве укрытий. В городской администрации заверяют, что приложат все усилия, чтобы как можно быстрее подготовить инфраструктуру метро к новой роли и повысить уровень безопасности жителей столицы Польши.
Напомним, что ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия может напасть на страны Запада уже в 2027 году.
