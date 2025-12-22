  1. В мире

В Варшаве метро готовят к роли укрытия: планируют принять более 100 тысяч человек

10:36, 22 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В так называемых технологических полостях, то есть неиспользованных пространствах в пределах метро, ​​планируется хранение необходимых ресурсов, таких как полевые кровати, питьевая вода или одеяла.
В Варшаве метро готовят к роли укрытия: планируют принять более 100 тысяч человек
Фото: Dawid Wolski/East News / East News
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Власти Варшавы начали реализацию проекта «Подземный щит», который предусматривает адаптацию инфраструктуры столичного метро для использования в качестве укрытия в кризисных ситуациях. Об этом сообщил президент города Рафал Тшасковский, пишет Business Insider.

По словам мэра, старт проекта стал возможным после решения о демилитаризации метро, которое отменило предыдущие обязательства оператора Metro Warszawskie в части оборонных функций. Новые регуляции позволили городской власти официально определять объекты укрытия, в том числе в пределах метрополитена.

Укрытие для более 100 тысяч человек

Совместно с Государственной пожарной службой город планирует адаптировать станции метро таким образом, чтобы они могли принять более 100 тысяч человек. В технологических пустотах — неиспользуемых пространствах инфраструктуры — предусмотрено хранение необходимых ресурсов: полевых кроватей, одеял и запасов питьевой воды.

Тшасковский подчеркнул, что сотрудничество с правительством позволяет быстро подготовить эти объекты. По его словам, строительство новых укрытий обычно длится годами, тогда как приспособление метро может быть реализовано значительно оперативнее.

Развитие метро с учетом безопасности

В настоящее время варшавское метро имеет две линии общей протяженностью 41,5 км и 39 станций. Городской голова сообщил, что при проектировании новых станций функция укрытия будет учитываться уже на начальном этапе. Этот аргумент также планируют использовать в переговорах с Европейским Союзом относительно дальнейшего финансирования развития метро.

Продолжается инвентаризация

В рамках проекта «Подземный щит» продолжается инвентаризация помещений, которые могут быть задействованы в качестве укрытий. В городской администрации заверяют, что приложат все усилия, чтобы как можно быстрее подготовить инфраструктуру метро к новой роли и повысить уровень безопасности жителей столицы Польши.

Напомним, что ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия может напасть на страны Запада уже в 2027 году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Польша укрытие метро

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
НДС для ФЛП: риски законопроекта и неочевидные последствия инициативы Минфина

Инициатива Минфина по распространению НДС на ФЛП вызвала шквал критики и опасения фактического демонтажа упрощённой системы налогообложения.

Государство хочет зарегистрировать все БПЛА и штрафовать за управление ими в нетрезвом состоянии: что не так с законопроектом о беспилотниках

Создаст ли законопроект об обязательной регистрации БПЛА дополнительные барьеры для производителей БПЛА, волонтёров и благотворительных организаций.

Санкции СНБО и сроки суда: позиция Большой Палаты ВС по делу об указах Президента

Официальное обнародование президентского указа признано достаточным для начала истечения процессуального срока.

Верховный Суд отказал военнослужащему в компенсации за задержку денежного обеспечения

Военнослужащий требовал компенсацию за задержку индексации выплат. Верховный Суд подчеркнул, что обращение было несвоевременным.

Прозрачное оценивание и ответственность за нарушения академической добросовестности: что изменится в образовании после принятия закона

Верховная Рада приняла Закон об академической добросовестности, над которым инициаторы и эксперты работали почти два года.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]