Виправлення в трудовій книжці не підстава для відмови в пенсії — рішення суду

09:24, 22 грудня 2025
Суд зобов’язав Пенсійний фонд зарахувати страховий стаж, підтверджений трудовою книжкою, навіть за наявності формальних неточностей у записах.
Запорізький окружний адміністративний суд визнав протиправною відмову Пенсійного фонду у зарахуванні страхового стажу через формальні недоліки в трудовій книжці.

Суд дійшов висновку, що помилки або виправлення, допущені роботодавцем, не можуть позбавляти людину права на пенсію, і зобов’язав ПФУ зарахувати спірний період роботи до страхового стажу.

Обставини справи №280/7113/25

Чоловік звернувся до суду після того, як Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області відмовило йому у зарахуванні до страхового стажу періоду роботи з 21 жовтня 1989 року по 2 грудня 1991 року в кооперативі «Нереїда».

Підставою для відмови Пенсійний фонд назвав:

  • виправлення в даті прийняття на роботу;
  • нечіткий відбиток печатки у трудовій книжці.

ПФУ запропонував заявнику надати додаткову уточнюючу довідку з місця роботи. Водночас позивач наполягав, що трудова книжка є основним документом, а всі записи в ній містяться, засвідчені підписом і печаткою, і відповідають періоду фактичної роботи.

Позиція Пенсійного фонду

У суді відповідач наполягав, що:

  • записи в трудовій книжці не відповідають вимогам інструкцій;
  • за наявності виправлень стаж не може бути зарахований без додаткових підтвердних документів;
  • суд не має повноважень підміняти Пенсійний фонд у питаннях обчислення страхового стажу.

Висновки суду

Суд відхилив аргументи Пенсійного фонду та наголосив на таких принципових моментах:

  1. трудова книжка є основним документом, що підтверджує трудову діяльність за періоди до впровадження персоніфікованого обліку;
  2. відповідальність за правильність ведення трудової книжки покладається на роботодавця, а не на працівника;
  3. формальні неточності, виправлення або нечіткі відбитки печаток не можуть автоматично позбавляти особу права на соціальний захист;
  4. тягар доведення достовірності записів не може перекладатися на працівника;
  5. Пенсійний фонд має власні повноваження для перевірки відомостей і не вправі обирати найбільш несприятливий для особи варіант.

Суд також послався на усталену практику Верховного Суду та Європейського суду з прав людини, згідно з якою ризик помилок державних органів несе держава, а не громадянин.

Рішення суду

Суд частково задовольнив позов та постановив:

  • визнати протиправними дії Пенсійного фонду щодо відмови у зарахуванні стажу;
  • зобов’язати ПФУ зарахувати до страхового стажу період роботи з 21.10.1989 по 02.12.1991;
  • стягнути з Пенсійного фонду на користь позивача судовий збір у сумі 1211,20 грн;
  • у решті вимог (зокрема щодо витрат на правничу допомогу) — відмовити.

суд рішення суду Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні трудова книжка трудові відносини

