Исправления в трудовой книжке не являются основанием для отказа в пенсии — решение суда

09:24, 22 декабря 2025
Суд обязал Пенсионный фонд зачислить страховой стаж, подтвержденный трудовой книжкой, даже при наличии формальных неточностей в записях.
Запорожский окружной административный суд признал противоправным отказ Пенсионного фонда в зачислении страхового стажа из-за формальных недостатков в трудовой книжке.

Суд пришел к выводу, что ошибки или исправления, допущенные работодателем, не могут лишать человека права на пенсию, и обязал ПФУ зачислить спорный период работы в страховой стаж.

Обстоятельства дела №280/7113/25

Мужчина обратился в суд после того, как Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области отказало ему в зачислении в страховой стаж периода работы с 21 октября 1989 года по 2 декабря 1991 года в кооперативе «Нереида».

Основанием для отказа Пенсионный фонд указал:

  • исправления в дате приема на работу;
  • нечеткий оттиск печати в трудовой книжке.

ПФУ предложил заявителю предоставить дополнительную уточняющую справку с места работы. В то же время истец настаивал, что трудовая книжка является основным документом, а все записи в ней имеются, удостоверены подписью и печатью и соответствуют периоду фактической работы.

Позиция Пенсионного фонда

В суде ответчик настаивал, что:

  • записи в трудовой книжке не соответствуют требованиям инструкций;
  • при наличии исправлений стаж не может быть зачислен без дополнительных подтверждающих документов;
  • суд не имеет полномочий подменять Пенсионный фонд в вопросах исчисления страхового стажа.

Выводы суда

Суд отклонил аргументы Пенсионного фонда и подчеркнул следующие принципиальные моменты:

  1. трудовая книжка является основным документом, подтверждающим трудовую деятельность за периоды до внедрения персонифицированного учета;
  2. ответственность за правильность ведения трудовой книжки возлагается на работодателя, а не на работника;
  3. формальные неточности, исправления или нечеткие оттиски печатей не могут автоматически лишать лицо права на социальную защиту;
  4. бремя доказывания достоверности записей не может перекладываться на работника;
  5. Пенсионный фонд имеет собственные полномочия для проверки сведений и не вправе выбирать наиболее неблагоприятный для лица вариант.

Суд также сослался на устоявшуюся практику Верховного Суда и Европейского суда по правам человека, согласно которой риск ошибок государственных органов несет государство, а не гражданин.

Решение суда

Суд частично удовлетворил иск и постановил:

  • признать противоправными действия Пенсионного фонда по отказу в зачислении стажа;
  • обязать ПФУ зачислить в страховой стаж период работы с 21.10.1989 по 02.12.1991;
  • взыскать с Пенсионного фонда в пользу истца судебный сбор в сумме 1211,20 грн;
  • в остальной части требований (в частности относительно расходов на правовую помощь) — отказать.

