Исправления в трудовой книжке не являются основанием для отказа в пенсии — решение суда
Запорожский окружной административный суд признал противоправным отказ Пенсионного фонда в зачислении страхового стажа из-за формальных недостатков в трудовой книжке.
Суд пришел к выводу, что ошибки или исправления, допущенные работодателем, не могут лишать человека права на пенсию, и обязал ПФУ зачислить спорный период работы в страховой стаж.
Обстоятельства дела №280/7113/25
Мужчина обратился в суд после того, как Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области отказало ему в зачислении в страховой стаж периода работы с 21 октября 1989 года по 2 декабря 1991 года в кооперативе «Нереида».
Основанием для отказа Пенсионный фонд указал:
- исправления в дате приема на работу;
- нечеткий оттиск печати в трудовой книжке.
ПФУ предложил заявителю предоставить дополнительную уточняющую справку с места работы. В то же время истец настаивал, что трудовая книжка является основным документом, а все записи в ней имеются, удостоверены подписью и печатью и соответствуют периоду фактической работы.
Позиция Пенсионного фонда
В суде ответчик настаивал, что:
- записи в трудовой книжке не соответствуют требованиям инструкций;
- при наличии исправлений стаж не может быть зачислен без дополнительных подтверждающих документов;
- суд не имеет полномочий подменять Пенсионный фонд в вопросах исчисления страхового стажа.
Выводы суда
Суд отклонил аргументы Пенсионного фонда и подчеркнул следующие принципиальные моменты:
- трудовая книжка является основным документом, подтверждающим трудовую деятельность за периоды до внедрения персонифицированного учета;
- ответственность за правильность ведения трудовой книжки возлагается на работодателя, а не на работника;
- формальные неточности, исправления или нечеткие оттиски печатей не могут автоматически лишать лицо права на социальную защиту;
- бремя доказывания достоверности записей не может перекладываться на работника;
- Пенсионный фонд имеет собственные полномочия для проверки сведений и не вправе выбирать наиболее неблагоприятный для лица вариант.
Суд также сослался на устоявшуюся практику Верховного Суда и Европейского суда по правам человека, согласно которой риск ошибок государственных органов несет государство, а не гражданин.
Решение суда
Суд частично удовлетворил иск и постановил:
- признать противоправными действия Пенсионного фонда по отказу в зачислении стажа;
- обязать ПФУ зачислить в страховой стаж период работы с 21.10.1989 по 02.12.1991;
- взыскать с Пенсионного фонда в пользу истца судебный сбор в сумме 1211,20 грн;
- в остальной части требований (в частности относительно расходов на правовую помощь) — отказать.
