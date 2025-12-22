22 грудня відзначають День енергетика: привітання для тих, хто перемагає темряву

Найкращі вітання з Днем енергетика у прозі та в картинках дивіться у нашій добірці.

22 грудня в Україні відзначають День енергетика — професійне свято фахівців, від щоденної праці яких залежить стабільність енергопостачання та робота критичної інфраструктури держави. В умовах повномасштабної війни роль енергетиків набула особливого значення.

Сьогодні працівники енергетичної галузі змушені працювати в надзвичайно складних та небезпечних умовах — під обстрілами, у будь-яку погоду, оперативно відновлюючи пошкоджені мережі та об’єкти енергетичної інфраструктури.

День енергетика було започатковано у 1966 році рішенням Верховної Ради СРСР. В Україні професійне свято офіційно закріпили після здобуття незалежності — указом президента від 12 листопада 1993 року. З 2001 року датою святкування остаточно визначено 22 грудня — день ухвалення плану електрифікації.

Нині значення роботи енергетиків зросло в рази. Через регулярні атаки російських військ на енергетичні об’єкти спеціалісти галузі щодня ліквідовують наслідки руйнувань і докладають максимум зусиль, аби у найкоротші терміни повернути світло й тепло мільйонам споживачів по всій країні.

З нагоди професійного свята «Судово-юридична газета» підготувала добірку привітань для енергетиків — людей, які навіть у темні часи тримають країну зі світлом.

Вітаю з Днем енергетика! Сьогодні хочеться подякувати за працю, яка не зупиняється ні вдень, ні вночі. За світло в домівках, тепло в оселях і впевненість у завтрашньому дні. Ви працюєте там, де важко, небезпечно й відповідально, і саме завдяки вам країна продовжує жити, працювати та боротися. Бажаю міцного здоров’я, внутрішньої сили, професійної гордості та мирних змін, на які всі чекаємо.

З Днем енергетика! Ваша професія — це про витримку, холодний розум і гаряче серце. У найскладніші моменти ви першими виходите на лінію, щоб повернути людям світло, тепло й надію. Нехай ваша робота завжди буде оцінена, колектив — надійним, а кожне повернення додому — безпечним і спокійним. Дякую за вашу незламність і відданість справі.

Щиро вітаю з професійним святом! Бути енергетиком сьогодні — означає брати на себе відповідальність за комфорт і безпеку мільйонів людей. Це щоденна робота в умовах ризику, постійних викликів і нестачі часу. Нехай у вашому житті буде більше світлих днів, стабільності, підтримки близьких і заслуженого визнання. Низький уклін за вашу працю.

З Днем енергетика! Ви — ті, хто повертає світло не лише в електромережі, а й у серця людей. У час, коли темрява стає інструментом війни, ваша праця є справжнім символом стійкості та професіоналізму. Бажаю вам сил, безпеки, впевненості у завтрашньому дні та якнайшвидшого миру, заради якого ви працюєте щодня.

Вітаю з Днем енергетика! Дякую за вашу готовність працювати без вихідних, у складних умовах і під постійним тиском обставин. Ваша робота часто залишається «за кадром», але її результат відчуває кожна родина. Нехай ваша праця приносить не лише втому, а й гордість, повагу та впевненість у власній важливості.

З професійним святом! Бути енергетиком — означає бути опорою для країни в найважчі моменти. Ви відновлюєте те, що зруйновано, і робите це швидко, точно та самовіддано. Бажаю, щоб у вашому житті було більше стабільності, менше тривог і завжди — світлої дороги вперед. Нехай робота приносить задоволення, а дім — спокій.

Щиро вітаю з Днем енергетика! У цей день хочеться побажати не лише професійних успіхів, а й людського тепла. Ви працюєте там, де особливо потрібні витримка, досвід і сміливість. Нехай кожен відновлений кілометр мережі повертається вам добром, повагою та щирою вдячністю людей.

З Днем енергетика! Ваша праця — це приклад того, як професіоналізм стає формою служіння. Ви не просто ремонтуєте мережі — ви підтримуєте життя міст і сіл, лікарень і шкіл, родин і підприємств. Бажаю, щоб ваша робота завжди була безпечною, результати — помітними, а майбутнє — світлим у всіх сенсах.

Вітаю з професійним святом! Сьогодні енергетики — це люди, на яких тримається щоденна стабільність країни. Ваша витримка, точність і готовність діяти в екстремальних умовах заслуговують найвищої поваги. Бажаю вам здоров’я, надійного тилу, професійного розвитку та віри в перемогу світла над темрявою.

З Днем енергетика! Нехай у цей день буде трохи більше слів подяки за роботу, яку ви робите щодня, часто без гучних слів і публічності. Ви — люди дії, відповідальності й великої внутрішньої сили. Бажаю вам миру, впевненості в завтрашньому дні, гідної оцінки вашої праці та світла — і в мережах, і в житті.

