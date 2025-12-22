22 декабря отмечают День энергетика: поздравления для тех, кто побеждает тьму

Лучшие поздравления с Днем энергетика в прозе и картинках смотрите в нашей подборке.

22 декабря в Украине отмечают День энергетика — профессиональный праздник специалистов, от ежедневного труда которых зависит стабильность энергоснабжения и работа критической инфраструктуры государства. В условиях полномасштабной войны роль энергетиков приобрела особое значение.

Сегодня работники энергетической отрасли вынуждены трудиться в чрезвычайно сложных и опасных условиях — под обстрелами, в любую погоду, оперативно восстанавливая поврежденные сети и объекты энергетической инфраструктуры.

День энергетика был учрежден в 1966 году решением Верховного Совета СССР. В Украине профессиональный праздник официально закрепили после обретения независимости — указом президента от 12 ноября 1993 года. С 2001 года датой празднования окончательно определено 22 декабря — день принятия плана электрификации.

В настоящее время значение работы энергетиков возросло в разы. Из-за регулярных атак российских войск на энергетические объекты специалисты отрасли ежедневно ликвидируют последствия разрушений и прилагают максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки вернуть свет и тепло миллионам потребителей по всей стране.

По случаю профессионального праздника «Судебно-юридическая газета» подготовила подборку поздравлений для энергетиков — людей, которые даже в темные времена удерживают страну со светом.

***

Вітаю з Днем енергетика! Сьогодні хочеться подякувати за працю, яка не зупиняється ні вдень, ні вночі. За світло в домівках, тепло в оселях і впевненість у завтрашньому дні. Ви працюєте там, де важко, небезпечно й відповідально, і саме завдяки вам країна продовжує жити, працювати та боротися. Бажаю міцного здоров’я, внутрішньої сили, професійної гордості та мирних змін, на які всі чекаємо.

***

З Днем енергетика! Ваша професія — це про витримку, холодний розум і гаряче серце. У найскладніші моменти ви першими виходите на лінію, щоб повернути людям світло, тепло й надію. Нехай ваша робота завжди буде оцінена, колектив — надійним, а кожне повернення додому — безпечним і спокійним. Дякую за вашу незламність і відданість справі.

***

Щиро вітаю з професійним святом! Бути енергетиком сьогодні — означає брати на себе відповідальність за комфорт і безпеку мільйонів людей. Це щоденна робота в умовах ризику, постійних викликів і нестачі часу. Нехай у вашому житті буде більше світлих днів, стабільності, підтримки близьких і заслуженого визнання. Низький уклін за вашу працю.

***

З Днем енергетика! Ви — ті, хто повертає світло не лише в електромережі, а й у серця людей. У час, коли темрява стає інструментом війни, ваша праця є справжнім символом стійкості та професіоналізму. Бажаю вам сил, безпеки, впевненості у завтрашньому дні та якнайшвидшого миру, заради якого ви працюєте щодня.

***

Вітаю з Днем енергетика! Дякую за вашу готовність працювати без вихідних, у складних умовах і під постійним тиском обставин. Ваша робота часто залишається «за кадром», але її результат відчуває кожна родина. Нехай ваша праця приносить не лише втому, а й гордість, повагу та впевненість у власній важливості.

***

З професійним святом! Бути енергетиком — означає бути опорою для країни в найважчі моменти. Ви відновлюєте те, що зруйновано, і робите це швидко, точно та самовіддано. Бажаю, щоб у вашому житті було більше стабільності, менше тривог і завжди — світлої дороги вперед. Нехай робота приносить задоволення, а дім — спокій.

***

Щиро вітаю з Днем енергетика! У цей день хочеться побажати не лише професійних успіхів, а й людського тепла. Ви працюєте там, де особливо потрібні витримка, досвід і сміливість. Нехай кожен відновлений кілометр мережі повертається вам добром, повагою та щирою вдячністю людей.

***

З Днем енергетика! Ваша праця — це приклад того, як професіоналізм стає формою служіння. Ви не просто ремонтуєте мережі — ви підтримуєте життя міст і сіл, лікарень і шкіл, родин і підприємств. Бажаю, щоб ваша робота завжди була безпечною, результати — помітними, а майбутнє — світлим у всіх сенсах.

***

Вітаю з професійним святом! Сьогодні енергетики — це люди, на яких тримається щоденна стабільність країни. Ваша витримка, точність і готовність діяти в екстремальних умовах заслуговують найвищої поваги. Бажаю вам здоров’я, надійного тилу, професійного розвитку та віри в перемогу світла над темрявою.

***

З Днем енергетика! Нехай у цей день буде трохи більше слів подяки за роботу, яку ви робите щодня, часто без гучних слів і публічності. Ви — люди дії, відповідальності й великої внутрішньої сили. Бажаю вам миру, впевненості в завтрашньому дні, гідної оцінки вашої праці та світла — і в мережах, і в житті.

