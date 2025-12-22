Поблизу Коростеня зійшли з колій вантажний і пасажирський поїзди: УЗ повідомляє про затримки та зміну маршрутів
Неподалік Коростеня стався схід вантажного поїзда з колій, унаслідок чого було порушено рух залізницею. Про це повідомили в «Укрзалізниці».
Через появу «негабариту» на суміжній колії локомотивна бригада пасажирського поїзда №45/46 Харків – Ужгород була змушена екстрено зупинити рух. У результаті з колій зійшов локомотив пасажирського поїзда.
Серед пасажирів серйозно постраждалих немає. Одна пасажирка отримала поріз склом — їй надали допомогу на місці. Водночас травм зазнала бригада вантажного поїзда: машиніст і його помічник госпіталізовані.
Затримки та зміни маршрутів
Поїзд №45/46 Харків – Ужгород прямуватиме із суттєвою затримкою. Його вже відвели на сусідню станцію та перенаправляють об’їзним маршрутом. Також очікується вплив на рух низки наступних поїздів — затримки можуть сягати від 3 годин.
Через Фастів замість Коростеня наразі прямують поїзди:
- №1/123 Харків – Івано-Франківськ, Ворохта;
- №44/50 Івано-Франківськ – Черкаси;
- №92 Львів – Київ;
- №30 Ужгород – Київ;
- №8/150 Чернівці – Київ;
- №52 Перемишль – Київ;
- №68/20 Варшава, Холм – Київ;
- №108 Солотвино – Київ.
Поїзд №98 Ковель – Київ, як виняток, пропустять через Житомир — у цьому випадку затримка буде меншою.
На станції Шепетівка організовують пересадку на приміський шатл у напрямку Коростеня та у зворотному напрямку.
Оновлено: що відомо
Також в «Укрзалізниці» повідомили, що причини інциденту з’ясовуються, тривають слідчі дії. Попередньо встановлено, що вантажний поїзд міг бути уражений унаслідок детонації — ймовірно, БПЛА типу Shahed. Остаточні висновки мають надати правоохоронні органи та спеціальні служби.
