Поблизу Коростеня зійшли з колій вантажний і пасажирський поїзди: УЗ повідомляє про затримки та зміну маршрутів

Неподалік Коростеня схід вантажного поїзда, локомотивна бригада пасажирського поїзда була змушена екстрено зупинити рух, у результаті з колій зійшов локомотив пасажирського поїзда.

Неподалік Коростеня стався схід вантажного поїзда з колій, унаслідок чого було порушено рух залізницею. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Через появу «негабариту» на суміжній колії локомотивна бригада пасажирського поїзда №45/46 Харків – Ужгород була змушена екстрено зупинити рух. У результаті з колій зійшов локомотив пасажирського поїзда.

Серед пасажирів серйозно постраждалих немає. Одна пасажирка отримала поріз склом — їй надали допомогу на місці. Водночас травм зазнала бригада вантажного поїзда: машиніст і його помічник госпіталізовані.

Затримки та зміни маршрутів

Поїзд №45/46 Харків – Ужгород прямуватиме із суттєвою затримкою. Його вже відвели на сусідню станцію та перенаправляють об’їзним маршрутом. Також очікується вплив на рух низки наступних поїздів — затримки можуть сягати від 3 годин.

Через Фастів замість Коростеня наразі прямують поїзди:

№1/123 Харків – Івано-Франківськ, Ворохта;

№44/50 Івано-Франківськ – Черкаси;

№92 Львів – Київ;

№30 Ужгород – Київ;

№8/150 Чернівці – Київ;

№52 Перемишль – Київ;

№68/20 Варшава, Холм – Київ;

№108 Солотвино – Київ.

Поїзд №98 Ковель – Київ, як виняток, пропустять через Житомир — у цьому випадку затримка буде меншою.

На станції Шепетівка організовують пересадку на приміський шатл у напрямку Коростеня та у зворотному напрямку.

Оновлено: що відомо

Також в «Укрзалізниці» повідомили, що причини інциденту з’ясовуються, тривають слідчі дії. Попередньо встановлено, що вантажний поїзд міг бути уражений унаслідок детонації — ймовірно, БПЛА типу Shahed. Остаточні висновки мають надати правоохоронні органи та спеціальні служби.

