Вблизи Коростеня сошли с рельсов грузовой и пассажирский поезда: УЗ сообщает о задержках и изменении маршрутов

Недалеко от Коростеня сход грузового поезда, локомотивная бригада пассажирского поезда была вынуждена экстренно остановить движение, в результате с путей сошел локомотив пассажирского поезда.

Недалеко от Коростеня произошел сход грузового поезда с рельсов, в результате чего было нарушено движение по железной дороге. Об этом сообщили в «Укрзализныце».

Из-за появления «негабарита» на смежном пути локомотивная бригада пассажирского поезда №45/46 Харьков – Ужгород была вынуждена экстренно остановить движение. В результате с рельсов сошел локомотив пассажирского поезда.

Среди пассажиров серьезно пострадавших нет. Одна пассажирка получила порез стеклом — ей оказали помощь на месте. В то же время травмы получила бригада грузового поезда: машинист и его помощник госпитализированы.

Задержки и изменения маршрутов

Поезд №45/46 Харьков – Ужгород будет следовать с существенной задержкой. Его уже отвели на соседнюю станцию и перенаправляют объездным маршрутом. Также ожидается влияние на движение ряда следующих поездов — задержки могут достигать от 3 часов.

Через Фастов вместо Коростеня в настоящее время следуют поезда:

№1/123 Харьков – Ивано-Франковск, Ворохта;

№44/50 Ивано-Франковск – Черкассы;

№92 Львов – Киев;

№30 Ужгород – Киев;

№8/150 Черновцы – Киев;

№52 Перемышль – Киев;

№68/20 Варшава, Холм – Киев;

№108 Солотвино – Киев.

Поезд №98 Ковель – Киев, как исключение, пропустят через Житомир — в этом случае задержка будет меньшей.

На станции Шепетовка организуют пересадку на пригородный шаттл в направлении Коростеня и в обратном направлении.

Обновлено: что известно

Также в «Укрзализныце» сообщили, что причины инцидента выясняются, продолжаются следственные действия. Предварительно установлено, что грузовой поезд мог быть поражен в результате детонации — вероятно, БПЛА типа Shahed. Окончательные выводы должны предоставить правоохранительные органы и специальные службы.

