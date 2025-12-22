Вблизи Коростеня сошли с рельсов грузовой и пассажирский поезда: УЗ сообщает о задержках и изменении маршрутов
Недалеко от Коростеня произошел сход грузового поезда с рельсов, в результате чего было нарушено движение по железной дороге. Об этом сообщили в «Укрзализныце».
Из-за появления «негабарита» на смежном пути локомотивная бригада пассажирского поезда №45/46 Харьков – Ужгород была вынуждена экстренно остановить движение. В результате с рельсов сошел локомотив пассажирского поезда.
Среди пассажиров серьезно пострадавших нет. Одна пассажирка получила порез стеклом — ей оказали помощь на месте. В то же время травмы получила бригада грузового поезда: машинист и его помощник госпитализированы.
Задержки и изменения маршрутов
Поезд №45/46 Харьков – Ужгород будет следовать с существенной задержкой. Его уже отвели на соседнюю станцию и перенаправляют объездным маршрутом. Также ожидается влияние на движение ряда следующих поездов — задержки могут достигать от 3 часов.
Через Фастов вместо Коростеня в настоящее время следуют поезда:
- №1/123 Харьков – Ивано-Франковск, Ворохта;
- №44/50 Ивано-Франковск – Черкассы;
- №92 Львов – Киев;
- №30 Ужгород – Киев;
- №8/150 Черновцы – Киев;
- №52 Перемышль – Киев;
- №68/20 Варшава, Холм – Киев;
- №108 Солотвино – Киев.
Поезд №98 Ковель – Киев, как исключение, пропустят через Житомир — в этом случае задержка будет меньшей.
На станции Шепетовка организуют пересадку на пригородный шаттл в направлении Коростеня и в обратном направлении.
Обновлено: что известно
Также в «Укрзализныце» сообщили, что причины инцидента выясняются, продолжаются следственные действия. Предварительно установлено, что грузовой поезд мог быть поражен в результате детонации — вероятно, БПЛА типа Shahed. Окончательные выводы должны предоставить правоохранительные органы и специальные службы.
