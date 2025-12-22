  1. В Украине

Вблизи Коростеня сошли с рельсов грузовой и пассажирский поезда: УЗ сообщает о задержках и изменении маршрутов

09:08, 22 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Недалеко от Коростеня сход грузового поезда, локомотивная бригада пассажирского поезда была вынуждена экстренно остановить движение, в результате с путей сошел локомотив пассажирского поезда.
Вблизи Коростеня сошли с рельсов грузовой и пассажирский поезда: УЗ сообщает о задержках и изменении маршрутов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Недалеко от Коростеня произошел сход грузового поезда с рельсов, в результате чего было нарушено движение по железной дороге. Об этом сообщили в «Укрзализныце».

Из-за появления «негабарита» на смежном пути локомотивная бригада пассажирского поезда №45/46 Харьков – Ужгород была вынуждена экстренно остановить движение. В результате с рельсов сошел локомотив пассажирского поезда.

Среди пассажиров серьезно пострадавших нет. Одна пассажирка получила порез стеклом — ей оказали помощь на месте. В то же время травмы получила бригада грузового поезда: машинист и его помощник госпитализированы.

Задержки и изменения маршрутов

Поезд №45/46 Харьков – Ужгород будет следовать с существенной задержкой. Его уже отвели на соседнюю станцию и перенаправляют объездным маршрутом. Также ожидается влияние на движение ряда следующих поездов — задержки могут достигать от 3 часов.

Через Фастов вместо Коростеня в настоящее время следуют поезда:

  • №1/123 Харьков – Ивано-Франковск, Ворохта;
  • №44/50 Ивано-Франковск – Черкассы;
  • №92 Львов – Киев;
  • №30 Ужгород – Киев;
  • №8/150 Черновцы – Киев;
  • №52 Перемышль – Киев;
  • №68/20 Варшава, Холм – Киев;
  • №108 Солотвино – Киев.

Поезд №98 Ковель – Киев, как исключение, пропустят через Житомир — в этом случае задержка будет меньшей.

На станции Шепетовка организуют пересадку на пригородный шаттл в направлении Коростеня и в обратном направлении.

Обновлено: что известно

Также в «Укрзализныце» сообщили, что причины инцидента выясняются, продолжаются следственные действия. Предварительно установлено, что грузовой поезд мог быть поражен в результате детонации — вероятно, БПЛА типа Shahed. Окончательные выводы должны предоставить правоохранительные органы и специальные службы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Укрзализныця

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Санкции СНБО и сроки суда: позиция Большой Палаты ВС по делу об указах Президента

Официальное обнародование президентского указа признано достаточным для начала истечения процессуального срока.

Верховный Суд отказал военнослужащему в компенсации за задержку денежного обеспечения

Военнослужащий требовал компенсацию за задержку индексации выплат. Верховный Суд подчеркнул, что обращение было несвоевременным.

Прозрачное оценивание и ответственность за нарушения академической добросовестности: что изменится в образовании после принятия закона

Верховная Рада приняла Закон об академической добросовестности, над которым инициаторы и эксперты работали почти два года.

Солдат не вернулся из отпуска после боев под Бахмутом из-за «синдрома страха войны» – что решил суд

Военнослужащий ДШВ провел почти 2 года дома, защитник объяснил действия обвиняемого психологическими проблемами после боев под Бахмутом.

Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]