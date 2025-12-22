Арбітраж у договорі не працює: Верховний Суд пояснив, коли спір з іноземною компанією розглядає український суд
Верховний Суд підтвердив важливу правову позицію, яка стосується договорів з іноземними компаніями. Йдеться про ситуації, коли в контракті прописано арбітраж, але на практиці він не працює. У такому разі спір може розглядатися в українському суді.
Обставини справи №924/389/25
Іноземна компанія звернулася до Господарського суду Хмельницької області з позовом до українського підприємства про стягнення боргу за поставлений товар — понад 250 тисяч доларів разом із нарахованими відсотками.
Суд першої інстанції закрив справу, вважаючи, що сторони в договорі домовилися вирішувати спори не в українському суді. Однак апеляційний суд скасував це рішення, а Верховний Суд підтримав саме таку позицію.
У чому була головна проблема
У договорі сторін містилося арбітражне застереження — пункт, за яким спори начебто мали вирішуватися в міжнародному арбітражі.
Проте суди з’ясували, що це застереження було сформульоване надто загально і нечітко.
Зокрема, сторони:
- не визначили, який саме арбітражний орган має розглядати спір;
- не погодили країну або місто, де мав би відбутися арбітраж;
- не вказали правила процедури розгляду;
- лише зазначили, що спір вирішується за законодавством країни продавця.
Суди наголосили: вибір законодавства — це не те саме, що вибір арбітражу або місця його проведення.
Чому це має значення
За законом, якщо між сторонами є чинна та виконувана арбітражна угода, український суд може відмовитися розглядати справу. Але лише тоді, коли зрозуміло:
- який арбітраж має розглядати спір;
- як він формується;
- де саме і за якими правилами працює.
У цій справі таких відповідей у договорі не було. Тому суди дійшли висновку, що арбітражна угода фактично не може бути виконана.
Додатковий важливий момент
Позов до суду подала сама іноземна компанія і звернулася саме до українського суду, а не до арбітражу чи суду іншої держави. Це, на думку суду, ще раз підтвердило: сторони не мали реального розуміння, як саме має працювати арбітраж.
Остаточний висновок Верховного Суду
Арбітражне застереження в договорі є невиконуваним.
Тому спір має розглядатися в Господарському суді Хмельницької області.
Закриття справи судом першої інстанції було передчасним.
Якщо в договорі є арбітражне застереження, але не зрозуміло, де і як воно має працювати, український суд має право розглядати спір. Саме цю позицію підтвердив Верховний Суд.
