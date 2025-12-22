  1. Судова практика
  2. / Судова практика

Арбітраж у договорі не працює: Верховний Суд пояснив, коли спір з іноземною компанією розглядає український суд

10:00, 22 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Якщо арбітражне застереження сформульоване нечітко і не може бути виконане, спір має право розглядати український суд.
Арбітраж у договорі не працює: Верховний Суд пояснив, коли спір з іноземною компанією розглядає український суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд підтвердив важливу правову позицію, яка стосується договорів з іноземними компаніями. Йдеться про ситуації, коли в контракті прописано арбітраж, але на практиці він не працює. У такому разі спір може розглядатися в українському суді.

Обставини справи №924/389/25

Іноземна компанія звернулася до Господарського суду Хмельницької області з позовом до українського підприємства про стягнення боргу за поставлений товар — понад 250 тисяч доларів разом із нарахованими відсотками.

Суд першої інстанції закрив справу, вважаючи, що сторони в договорі домовилися вирішувати спори не в українському суді. Однак апеляційний суд скасував це рішення, а Верховний Суд підтримав саме таку позицію.

У чому була головна проблема

У договорі сторін містилося арбітражне застереження — пункт, за яким спори начебто мали вирішуватися в міжнародному арбітражі.

Проте суди з’ясували, що це застереження було сформульоване надто загально і нечітко.

Зокрема, сторони:

  • не визначили, який саме арбітражний орган має розглядати спір;
  • не погодили країну або місто, де мав би відбутися арбітраж;
  • не вказали правила процедури розгляду;
  • лише зазначили, що спір вирішується за законодавством країни продавця.

Суди наголосили: вибір законодавства — це не те саме, що вибір арбітражу або місця його проведення.

Чому це має значення

За законом, якщо між сторонами є чинна та виконувана арбітражна угода, український суд може відмовитися розглядати справу. Але лише тоді, коли зрозуміло:

  • який арбітраж має розглядати спір;
  • як він формується;
  • де саме і за якими правилами працює.

У цій справі таких відповідей у договорі не було. Тому суди дійшли висновку, що арбітражна угода фактично не може бути виконана.

Додатковий важливий момент

Позов до суду подала сама іноземна компанія і звернулася саме до українського суду, а не до арбітражу чи суду іншої держави. Це, на думку суду, ще раз підтвердило: сторони не мали реального розуміння, як саме має працювати арбітраж.

Остаточний висновок Верховного Суду

Арбітражне застереження в договорі є невиконуваним.

Тому спір має розглядатися в Господарському суді Хмельницької області.

Закриття справи судом першої інстанції було передчасним.

Якщо в договорі є арбітражне застереження, але не зрозуміло, де і як воно має працювати, український суд має право розглядати спір. Саме цю позицію підтвердив Верховний Суд.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Облік всіх БПЛА та штрафи за керування ними в нетверезому стані: які недоліки містить законопроєкт про безпілотники

Чи створить законопроєкт про обов’язкову реєстрацію БПЛА додаткові бар’єри для їх виробників, волонтерів і благодійних організацій.

Санкції РНБО і строки суду: позиція Великої Палати ВС у справі про укази Президента

Офіційне оприлюднення президентського указу визнано достатнім для початку перебігу процесуального строку.

Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Прозоре оцінювання і відповідальність за порушення академічної доброчесності: що зміниться в освіті після прийняття закону

Верховна Рада ухвалила Закон про академічну доброчесність, над яким ініціатори та експерти працювали майже два роки.

Солдат не повернувся з відпустки після боїв під Бахмутом через «синдром страху воювання» – що вирішив суд

Військовослужбовець ДШВ провів майже 2 роки вдома, захисник пояснив дії обвинуваченого психологічними проблемами після боїв під Бахмутом.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]