Арбітраж у договорі не працює: Верховний Суд пояснив, коли спір з іноземною компанією розглядає український суд

Якщо арбітражне застереження сформульоване нечітко і не може бути виконане, спір має право розглядати український суд.

Верховний Суд підтвердив важливу правову позицію, яка стосується договорів з іноземними компаніями. Йдеться про ситуації, коли в контракті прописано арбітраж, але на практиці він не працює. У такому разі спір може розглядатися в українському суді.

Обставини справи №924/389/25

Іноземна компанія звернулася до Господарського суду Хмельницької області з позовом до українського підприємства про стягнення боргу за поставлений товар — понад 250 тисяч доларів разом із нарахованими відсотками.

Суд першої інстанції закрив справу, вважаючи, що сторони в договорі домовилися вирішувати спори не в українському суді. Однак апеляційний суд скасував це рішення, а Верховний Суд підтримав саме таку позицію.

У чому була головна проблема

У договорі сторін містилося арбітражне застереження — пункт, за яким спори начебто мали вирішуватися в міжнародному арбітражі.

Проте суди з’ясували, що це застереження було сформульоване надто загально і нечітко.

Зокрема, сторони:

не визначили, який саме арбітражний орган має розглядати спір;

не погодили країну або місто, де мав би відбутися арбітраж;

не вказали правила процедури розгляду;

лише зазначили, що спір вирішується за законодавством країни продавця.

Суди наголосили: вибір законодавства — це не те саме, що вибір арбітражу або місця його проведення.

Чому це має значення

За законом, якщо між сторонами є чинна та виконувана арбітражна угода, український суд може відмовитися розглядати справу. Але лише тоді, коли зрозуміло:

який арбітраж має розглядати спір;

як він формується;

де саме і за якими правилами працює.

У цій справі таких відповідей у договорі не було. Тому суди дійшли висновку, що арбітражна угода фактично не може бути виконана.

Додатковий важливий момент

Позов до суду подала сама іноземна компанія і звернулася саме до українського суду, а не до арбітражу чи суду іншої держави. Це, на думку суду, ще раз підтвердило: сторони не мали реального розуміння, як саме має працювати арбітраж.

Остаточний висновок Верховного Суду

Арбітражне застереження в договорі є невиконуваним.

Тому спір має розглядатися в Господарському суді Хмельницької області.

Закриття справи судом першої інстанції було передчасним.

Якщо в договорі є арбітражне застереження, але не зрозуміло, де і як воно має працювати, український суд має право розглядати спір. Саме цю позицію підтвердив Верховний Суд.

