Арбитраж в договоре не работает: Верховный Суд объяснил, когда спор с иностранной компанией рассматривает украинский суд
Верховный Суд подтвердил важную правовую позицию, которая касается договоров с иностранными компаниями. Речь идет о ситуациях, когда в контракте прописан арбитраж, но на практике он не работает. В таком случае спор может рассматриваться в украинском суде.
Обстоятельства дела №924/389/25
Иностранная компания обратилась в Хозяйственный суд Хмельницкой области с иском к украинскому предприятию о взыскании долга за поставленный товар — более 250 тысяч долларов вместе с начисленными процентами.
Суд первой инстанции закрыл дело, считая, что стороны в договоре договорились решать споры не в украинском суде. Однако апелляционный суд отменил это решение, а Верховный Суд поддержал именно такую позицию.
В чем была главная юридическая проблема
В договоре сторон содержалось арбитражное оговорка — пункт, согласно которому споры якобы должны были решаться в международном арбитраже.
Однако суды установили, что эта оговорка была сформулирована слишком обобщенно и нечетко.
В частности, стороны:
- не определили, какой именно арбитражный орган должен рассматривать спор;
- не согласовали страну или город, где должен был состояться арбитраж;
- не указали правила процедуры рассмотрения;
- лишь отметили, что спор решается по законодательству страны продавца.
Суды подчеркнули: выбор законодательства — это не то же самое, что выбор арбитража или места его проведения.
Почему это имеет значение
По закону, если между сторонами есть действительное и исполнимое арбитражное соглашение, украинский суд может отказаться рассматривать дело. Но только тогда, когда понятно:
- какой арбитраж должен рассматривать спор;
- как он формируется;
- где именно и по каким правилам он работает.
В этом деле таких ответов в договоре не было. Поэтому суды пришли к выводу, что арбитражное соглашение фактически не может быть исполнено.
Дополнительный важный момент
Иск в суд подала сама иностранная компания и обратилась именно в украинский суд, а не в арбитраж или суд другого государства. Это, по мнению суда, еще раз подтвердило: стороны не имели реального понимания, как именно должен работать арбитраж.
Окончательный вывод Верховного Суда
Арбитражное оговорка в договоре является неисполнимой.
Поэтому спор должен рассматриваться в Хозяйственном суде Хмельницкой области.
Закрытие дела судом первой инстанции было преждевременным.
Если в договоре есть арбитражное оговорка, но непонятно, где и как она должна работать, украинский суд имеет право рассматривать спор. Именно эту позицию подтвердил Верховный Суд.
