Арбитраж в договоре не работает: Верховный Суд объяснил, когда спор с иностранной компанией рассматривает украинский суд

Если арбитражная оговорка сформулирована нечетко и не может быть исполнена, спор имеет право рассматривать украинский суд.

Верховный Суд подтвердил важную правовую позицию, которая касается договоров с иностранными компаниями. Речь идет о ситуациях, когда в контракте прописан арбитраж, но на практике он не работает. В таком случае спор может рассматриваться в украинском суде.

Обстоятельства дела №924/389/25

Иностранная компания обратилась в Хозяйственный суд Хмельницкой области с иском к украинскому предприятию о взыскании долга за поставленный товар — более 250 тысяч долларов вместе с начисленными процентами.

Суд первой инстанции закрыл дело, считая, что стороны в договоре договорились решать споры не в украинском суде. Однако апелляционный суд отменил это решение, а Верховный Суд поддержал именно такую позицию.

В чем была главная юридическая проблема

В договоре сторон содержалось арбитражное оговорка — пункт, согласно которому споры якобы должны были решаться в международном арбитраже.

Однако суды установили, что эта оговорка была сформулирована слишком обобщенно и нечетко.

В частности, стороны:

не определили, какой именно арбитражный орган должен рассматривать спор;

не согласовали страну или город, где должен был состояться арбитраж;

не указали правила процедуры рассмотрения;

лишь отметили, что спор решается по законодательству страны продавца.

Суды подчеркнули: выбор законодательства — это не то же самое, что выбор арбитража или места его проведения.

Почему это имеет значение

По закону, если между сторонами есть действительное и исполнимое арбитражное соглашение, украинский суд может отказаться рассматривать дело. Но только тогда, когда понятно:

какой арбитраж должен рассматривать спор;

как он формируется;

где именно и по каким правилам он работает.

В этом деле таких ответов в договоре не было. Поэтому суды пришли к выводу, что арбитражное соглашение фактически не может быть исполнено.

Дополнительный важный момент

Иск в суд подала сама иностранная компания и обратилась именно в украинский суд, а не в арбитраж или суд другого государства. Это, по мнению суда, еще раз подтвердило: стороны не имели реального понимания, как именно должен работать арбитраж.

Окончательный вывод Верховного Суда

Арбитражное оговорка в договоре является неисполнимой.

Поэтому спор должен рассматриваться в Хозяйственном суде Хмельницкой области.

Закрытие дела судом первой инстанции было преждевременным.

Если в договоре есть арбитражное оговорка, но непонятно, где и как она должна работать, украинский суд имеет право рассматривать спор. Именно эту позицию подтвердил Верховный Суд.

