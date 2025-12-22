Понад 800 перевірок і майже всюди порушення: Дмитро Лубінець розкритикував систему захисту прав дітей

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про чергове порушення прав дітей в Україні.

За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, поки Україна щодня бореться за повернення своїх дітей із депортації та примусового переміщення, потрібно також чесно дивитися на проблеми всередині країни. Для їх виявлення Офіс Омбудсмана проводить моніторингові візити по всій Україні.

Як повідомив Лубінець, лише протягом цього року здійснено понад 800 таких візитів, і майже в кожному випадку виявлено порушення. Він наголосив, що мова йде не про поодинокі інциденти, а про системну проблему, характерну для різних регіонів України.

«Коли я читаю звіти, то не можу усвідомити, що це відбувається з нашими дітьми. Я вражений байдужістю і безвідповідальністю компетентних органів, керівників громад, установ, які мали б допомагати дітям зростати у безпечному середовищі. На жаль, це системна проблема по всім регіонам України», - зазначив Лубінець.

У якості прикладу Омбудсман навів ситуацію в одному з ліцеїв Закарпатської області. За результатами перевірки встановлено, що частина дітей роками фактично не відвідує навчальний заклад, однак формально обліковується як учні з метою отримання додаткового фінансування з державного бюджету. Навчальний процес організовано почергово через нестачу приміщень, а класи мають замуровані вікна. При цьому такі умови, за словами Лубінця, не пов’язані з воєнним станом або безпековими загрозами, а є наслідком бездіяльності органів управління освітою та засновника закладу.

Крім того, питання безпеки учнів під час повітряних тривог вирішується формально: замість обладнаних укриттів використовуються підвали приватних житлових будинків, які не є об’єктами цивільного захисту та не перебувають у користуванні школи. Також у ліцеї відсутні належні санітарні умови — діти змушені користуватися вуличною вбиральнею без приватності, зокрема у холодну пору року, що створює загрозу їхньому здоров’ю.

Омбудсман повідомив, що відреагував на виявлені порушення негайно: направив відповідне подання та звернувся до Офісу Генерального прокурора з вимогою надати оцінку діям посадових осіб.

За словами Дмитра Лубінця, ситуація з порушенням прав дітей в Україні свідчить не стільки про нестачу ресурсів, скільки «про системну управлінську безвідповідальність та відчуття безкарності! А головне — відсутність сформованої державної політики».

Він також зазначив, що часто належне реагування з боку відповідальних органів відбувається лише після публічного розголосу проблеми.

«І найгірше те, що часто відповідного реагування не відбувається, поки не вийдеш з проблемою у публічність. Тому я вирішив надалі публікувати інші випадки порушень прав дитини по всій країні», - заявив він.

Нагадаємо, що Генеральний прокурор Руслан Кравченко оголосив про призначення Віктора Логачова своїм заступником, який відповідатиме за напрям захисту прав дітей.

