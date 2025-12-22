  1. В Украине

Более 800 проверок и почти повсюду нарушения: Дмитрий Лубинец раскритиковал систему защиты прав детей

10:18, 22 декабря 2025
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил об очередном нарушении прав детей в Украине.
По словам Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, пока Украина ежедневно борется за возвращение своих детей из депортации и принудительного перемещения, необходимо честно смотреть на проблемы внутри страны. Для их выявления Офис Омбудсмана проводит мониторинговые визиты по всей Украине.

Как сообщил Лубинец, только в течение этого года было осуществлено более 800 таких визитов, и почти в каждом случае выявлены нарушения. Он подчеркнул, что речь идет не о единичных инцидентах, а о системной проблеме, характерной для различных регионов Украины.

«Когда я читаю отчеты, то не могу осознать, что это происходит с нашими детьми. Я поражен равнодушием и безответственностью компетентных органов, руководителей общин, учреждений, которые должны были помогать детям расти в безопасной среде. К сожалению, это системная проблема по всем регионам Украины», — отметил Лубинец.

В качестве примера Омбудсман привел ситуацию в одном из лицеев Закарпатской области. По результатам проверки установлено, что часть детей годами фактически не посещает учебное заведение, однако формально числится как ученики с целью получения дополнительного финансирования из государственного бюджета. Учебный процесс организован поочередно из-за нехватки помещений, а классы имеют замурованные окна. При этом такие условия, по словам Лубинца, не связаны с военным положением или угрозами безопасности, а являются следствием бездействия органов управления образованием и учредителя учреждения.

Кроме того, вопрос безопасности учеников во время воздушных тревог решается формально: вместо оборудованных укрытий используются подвалы частных жилых домов, которые не являются объектами гражданской защиты и не находятся в пользовании школы. Также в лицее отсутствуют надлежащие санитарные условия — дети вынуждены пользоваться уличным туалетом без приватности, в частности в холодное время года, что создает угрозу их здоровью.

Омбудсман сообщил, что отреагировал на выявленные нарушения незамедлительно: направил соответствующее представление и обратился в Офис Генерального прокурора с требованием дать оценку действиям должностных лиц.

По словам Дмитрия Лубинца, ситуация с нарушением прав детей в Украине свидетельствует не столько о нехватке ресурсов, сколько «о системной управленческой безответственности и ощущении безнаказанности! А главное — об отсутствии сформированной государственной политики».

Он также отметил, что часто надлежащее реагирование со стороны ответственных органов происходит лишь после публичного огласки проблемы.

«И самое худшее — то, что часто соответствующего реагирования не происходит, пока не вынесешь проблему в публичную плоскость. Поэтому я решил и дальше публиковать другие случаи нарушений прав ребенка по всей стране», — заявил он.

Напомним, что Генеральный прокурор Руслан Кравченко объявил о назначении Виктора Логачева своим заместителем, который будет отвечать за направление защиты прав детей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

    дети Дмитрий Лубинец

