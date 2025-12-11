Руслан Кравченко назначил Виктора Логачева заместителем Генпрокурора, ответственным за защиту прав детей

Генпрокурор Кравченко назначил ответственного за направление защиты детей: новым заместителем стал Виктор Логачев

Генеральный прокурор Руслан Кравченко объявил о назначении Виктора Логачева своим заместителем, который будет отвечать за направление защиты прав детей. Об этом Кравченко сообщил в своем обращении.

По словам Генпрокурора, решение принято после соответствующего согласования Совета прокуроров. Кравченко подчеркнул, что Логачев — не политическая фигура, а профессиональный прокурор с многолетним опытом реальной работы. В последнее время он возглавлял Черновицкую областную прокуратуру, где лично поддерживал государственное обвинение по делам о тяжких преступлениях против детей и был процессуальным руководителем в 14 аналогичных уголовных производствах.

В день назначения состоялось первое совещание с участием Логачева. По словам Генпрокурора, речь шла о конкретных шагах. В частности, готовится масштабная встреча с правозащитниками, волонтерами и представителями общественных организаций. Также руководителям областных прокуратур подписано отдельное поручение относительно усиления их координирующей роли в регионах в сфере защиты детей и их интересов.

Кравченко заявил, что отныне зона внимания и личной ответственности Логачева — все дети Украины.

Генпрокурор обозначил дальнейшую работу как быструю, жесткую и честную.

