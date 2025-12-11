Руслан Кравченко призначив Віктора Логачова заступником Генпрокурора, відповідальним за захист прав дітей

Генпрокурор Кравченко призначив відповідального за напрям захисту дітей: новим заступником став Віктор Логачов

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральний прокурор Руслан Кравченко оголосив про призначення Віктора Логачова своїм заступником, який відповідатиме за напрям захисту прав дітей. Про це Кравченко повідомив у своєму зверненні.

За словами Генпрокурора, рішення ухвалене після відповідного погодження Ради прокурорів. Кравченко підкреслив, що Логачов — не політична фігура, а професійний прокурор із багаторічним досвідом реальної роботи. Останнім часом він очолював Чернівецьку обласну прокуратуру, де особисто підтримував держобвинувачення у справах щодо тяжких злочинів проти дітей та був процесуальним керівником у 14 аналогічних кримінальних провадженнях.

У день призначення відбулася перша нарада за участі Логачова. За словами Генпрокурора, мова йшла про конкретні кроки. Зокрема, готується масштабна зустріч із правозахисниками, волонтерами та представниками громадських організацій. Також керівникам обласних прокуратур підписано окреме доручення щодо посилення їх координуючої ролі в регіонах у сфері захисту дітей та їхніх інтересів.

Кравченко заявив, що відтепер зона уваги і особистої відповідальності Логачова – всі діти України.

Генпрокурор окреслив подальшу роботу як швидку, жорстку і чесну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.