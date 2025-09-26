Возле Буковеля трое дельцов незаконно завладели землей на 14,4 млн гривен

Прокуратура выдвинула подозрения трем лицам в мошенничестве и подделке документов.

Прекращена схема незаконного завладения 6,4 га земель лесного фонда вблизи села Поляница и туристического комплекса «Буковель» в Ивано-Франковской области, стоимостью почти 14,4 млн грн. Трем лицам предъявлены подозрения в мошенничестве и подделке документов (ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины). Об этом сообщили в прокуратуре.

Следствие установило, что подозреваемые в сговоре с государственным кадастровым регистратором использовали поддельные акты на право собственности на землю 2001-2002 годов. На их основе изготовили техническую документацию и зарегистрировали право собственности на участки. В ходе досудебного расследования правоохранители провели обыски по местам проживания подозреваемых и в помещениях юридических лиц в Ивано-Франковской области, изъяв документы и носители информации, имеющие доказательное значение.

