  1. Публікації
  2. / Судова практика

Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

19:00, 18 грудня 2025
Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.
Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду відмовив у задоволенні касаційної скарги військовослужбовця щодо стягнення компенсації втрати частини доходів у зв’язку з несвоєчасною виплатою індексації грошового забезпечення. Суд дійшов висновку, що позивач пропустив встановлений законом строк звернення до суду, а суди першої та апеляційної інстанцій правомірно залишили його позов без розгляду. Йдеться  про справу №600/214/25-а

Суть спору

Позивач вимагав визнати протиправною бездіяльність військової частини щодо ненарахування та невиплати компенсації втрати частини доходів через порушення строків виплати індексації грошового забезпечення за період з січня 2017 року до дня фактичної виплати 7 липня 2023 року, а також зобов’язати відповідача здійснити відповідні нарахування і виплату.

Суди першої та апеляційної інстанцій вирішили, що позивач пропустив строк звернення до суду — тримісячний термін почався 8 липня 2023 року, а позов подано лише 20 січня 2025 року. Поважних причин для пропуску строку позивач не навів.

Водночас адвокат позивача у касації стверджував, що право на компенсацію виникло ще у 2017 році, коли закон не обмежував строк для звернення до суду щодо оплати праці. Він пояснював, що виплата індексації у 2023 році лише завершила тривале порушення, але не звільняє військову частину від обов’язку нарахувати компенсацію за затримку.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд відхилив доводи адвоката. Колегія суддів наголосила, що питання компенсації втрати частини доходів урегульоване спеціальним законом — Законом України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати». Цей закон передбачає обов’язок роботодавця виплатити компенсацію у тому ж місяці, в якому здійснюється виплата заборгованості. Саме тому момент фактичної виплати індексації грошового забезпечення є ключовим для визначення того, коли особа дізналася про порушення свого права на компенсацію.

Верховний Суд підкреслив, що до 7 липня 2023 року позивач не міг знати, чи буде виконано обов’язок щодо компенсації, а отже саме з цієї дати починається перебіг строку звернення до суду. На цей момент стаття 233 КЗпП України вже діяла у редакції Закону №2352-IX і встановлювала тримісячний строк звернення до суду. Верховний Суд також зазначив, що право на компенсацію не виникає автоматично з моменту нарахування доходу за минулі роки, а реалізується лише у разі порушення строків його фактичної виплати.

Крім того, колегія суддів відмовила у задоволенні клопотання військової частини про передачу справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду, вказавши, що правова позиція у подібних справах вже сформована і справа не містить виключної правової проблеми, яка потребувала б відступу від усталеної практики.

У результаті Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а ухвалу Чернівецького окружного адміністративного суду  без змін. Постанова Верховного Суду набрала законної сили з моменту ухвалення та є остаточною і оскарженню не підлягає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд ЗСУ судова практика військовослужбовці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Прозоре оцінювання і відповідальність за порушення академічної доброчесності: що зміниться в освіті після прийняття закону

Верховна Рада України ухвалила Закон про академічну доброчесність, над яким ініціатори та експерти працювали майже два роки.

Верховна Рада готується скасувати житловий кодекс та Закон про приватизацію житла: що готують на зміну

Законопроект передбачає створення відкритої житлової бази даних та припинення приватизації житла.

Земельний податок і ліси: Верховний Суд розчистив хащі спору між Карпатським нацпарком і податківцями

Верховний Суд пояснив, чому нацпарки не можуть платити земельний податок за пільговою ставкою.

Солдат не повернувся з відпустки після боїв під Бахмутом через «синдром страху воювання» – що вирішив суд

Військовослужбовець ДШВ провів майже 2 роки вдома, захисник пояснив дії обвинуваченого психологічними проблемами після боїв під Бахмутом.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]