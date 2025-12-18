Верховный Суд отказал военнослужащему в компенсации за задержку денежного обеспечения

Военнослужащий требовал компенсацию за задержку индексации выплат. Верховный Суд подчеркнул, что обращение было несвоевременным.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отказал в удовлетворении кассационной жалобы военнослужащего о взыскании компенсации за потерю части доходов в связи с несвоевременной выплатой индексации денежного обеспечения. Суд пришел к выводу, что истец пропустил установленный законом срок обращения в суд, а суды первой и апелляционной инстанций правомерно оставили его иск без рассмотрения. Речь идет о деле №600/214/25-а.

Суть спора

Истец требовал признать противоправным бездействие военной части по неперечислению и невыплате компенсации за потерю части доходов из-за нарушения сроков выплаты индексации денежного обеспечения за период с января 2017 года до дня фактической выплаты 7 июля 2023 года, а также обязать ответчика осуществить соответствующие начисления и выплату.

Суды первой и апелляционной инстанций решили, что истец пропустил срок обращения в суд — трехмесячный срок начался 8 июля 2023 года, а иск подан только 20 января 2025 года. Веских причин для пропуска срока истец не привел.

В то же время адвокат истца в кассации утверждал, что право на компенсацию возникло еще в 2017 году, когда закон не ограничивал срок для обращения в суд по вопросам оплаты труда. Он пояснял, что выплата индексации в 2023 году лишь завершила длительное нарушение, но не освобождает военную часть от обязанности начислить компенсацию за задержку.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд отклонил доводы адвоката. Коллегия судей подчеркнула, что вопросы компенсации потери части доходов урегулированы специальным законом — Законом Украины «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты». Этот закон предусматривает обязанность работодателя выплатить компенсацию в том же месяце, когда производится выплата задолженности. Именно поэтому момент фактической выплаты индексации денежного обеспечения является ключевым для определения того, когда лицо узнало о нарушении своего права на компенсацию.

Верховный Суд подчеркнул, что до 7 июля 2023 года истец не мог знать, будет ли выполнено обязательство по компенсации, а значит именно с этой даты начинается течение срока обращения в суд. На этот момент статья 233 КЗоТ Украины уже действовала в редакции Закона №2352-IX и устанавливала трехмесячный срок обращения в суд. Верховный Суд также отметил, что право на компенсацию не возникает автоматически с момента начисления дохода за прошлые годы, а реализуется только в случае нарушения сроков его фактической выплаты.

Кроме того, коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства военной части о передаче дела на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда, указав, что правовая позиция по аналогичным делам уже сформирована и дело не содержит исключительной правовой проблемы, требующей отступления от устоявшейся практики.

В результате Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а постановление Черновицкого окружного административного суда без изменений. Постановление Верховного Суда вступило в законную силу с момента вынесения и является окончательным и не подлежит обжалованию.

