Україна переходить на аграрну підтримку за стандартами ЄС — що зміниться

Кабмін визначив Укрдержфонд Виплатною агенцією для агросектору.

Фото: AFP

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів визначив Український державний фонд підтримки фермерських господарств (Укрдержфонд) Виплатною агенцією у сфері державної підтримки сільського господарства та розвитку сільських територій.

За інформацією Мінекономіки, призначення Укрдержфонду Виплатною агенцією створює необхідну інституційну основу для адаптації українського аграрного сектору до вимог ЄС. Це є важливою умовою для впровадження інструментів Спільної аграрної політики Європейського Союзу (САП) та подальшого залучення європейських фінансових ресурсів.

У межах визначених повноважень Виплатна агенція відповідатиме за адміністрування програм державної підтримки агровиробників із дотриманням європейських стандартів. Запровадження такого механізму передбачає застосування принципів прозорості, фінансового контролю та підзвітності при використанні бюджетних коштів.

У Комітеті з питань аграрної та земельної політики наголошують, що створення Виплатної агенції є ключовим кроком до впровадження в Україні європейської моделі підтримки фермерів. Це дозволить сформувати зрозумілий і контрольований механізм фінансування, який забезпечить агровиробникам рівний доступ як до державної, так і до міжнародної допомоги відповідно до стандартів ЄС.

Як зазначається, створення Виплатної агенції передбачене Законом України №4619-IX від 8 жовтня 2025 року, ухваленим Верховною Радою за поданням Комітету з питань аграрної та земельної політики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.