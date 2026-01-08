  1. В Україні

Україна переходить на аграрну підтримку за стандартами ЄС — що зміниться

07:18, 8 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабмін визначив Укрдержфонд Виплатною агенцією для агросектору.
Україна переходить на аграрну підтримку за стандартами ЄС — що зміниться
Фото: AFP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів визначив Український державний фонд підтримки фермерських господарств (Укрдержфонд) Виплатною агенцією у сфері державної підтримки сільського господарства та розвитку сільських територій.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За інформацією Мінекономіки, призначення Укрдержфонду Виплатною агенцією створює необхідну інституційну основу для адаптації українського аграрного сектору до вимог ЄС. Це є важливою умовою для впровадження інструментів Спільної аграрної політики Європейського Союзу (САП) та подальшого залучення європейських фінансових ресурсів.

У межах визначених повноважень Виплатна агенція відповідатиме за адміністрування програм державної підтримки агровиробників із дотриманням європейських стандартів. Запровадження такого механізму передбачає застосування принципів прозорості, фінансового контролю та підзвітності при використанні бюджетних коштів.

У Комітеті з питань аграрної та земельної політики наголошують, що створення Виплатної агенції є ключовим кроком до впровадження в Україні європейської моделі підтримки фермерів. Це дозволить сформувати зрозумілий і контрольований механізм фінансування, який забезпечить агровиробникам рівний доступ як до державної, так і до міжнародної допомоги відповідно до стандартів ЄС.

Як зазначається, створення Виплатної агенції передбачене Законом України №4619-IX від 8 жовтня 2025 року, ухваленим Верховною Радою за поданням Комітету з питань аграрної та земельної політики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України ЄС Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мінімальна зарплата вчителів може зрости до 30 тисяч грн з 2026 року

Законопроєкти передбачають збільшення заробітних плат педагогів і працівників дитячих садків.

17 млн грн на реалізацію і обов’язковий іспит для держслужбовців: що змінить законопроєкт про українську мову

Проєктом закону пропонується запровадити іспити щодо рівня володіння українською мовою як іноземною.

190 тисяч гривень на стоматологію: що пропонують змінити для ветеранів і звільнених з полону

У Верховній Раді пропонують розширити стоматологічну допомогу.

Верховний Суд визначив межі допустимої критики публічних осіб та назвав пресу «сторожовим псом суспільства»

Верховний Суд визнав, що критика публічних осіб є допустимою, і вони мають бути готовими до посиленого громадського контролю.

«Порушення кордону» виявилось видумкою: суд в Ізмаїлі закрив справу проти докера «Нібулону»

Суд наголосив, що сам по собі протокол про адміністративне правопорушення не може бути визнаний належним доказом.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]