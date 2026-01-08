Украина переходит на аграрную поддержку по стандартам ЕС — что изменится

Кабмин определил Укргосфонд Выплатным агентством для агросектора.

Фото: AFP

Кабинет Министров определил Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств (Укргосфонд) Выплатным агентством в сфере государственной поддержки сельского хозяйства и развития сельских территорий.

По информации Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, азначение Укргосфонда Выплатным агентством создает необходимую институциональную основу для адаптации украинского аграрного сектора к требованиям ЕС. Это является важным условием для внедрения инструментов Совместной аграрной политики Европейского Союза (САП) и дальнейшего привлечения европейских финансовых ресурсов.

В пределах определенных полномочий Выплатное агентство будет отвечать за администрирование программ государственной поддержки агропроизводителей с соблюдением европейских стандартов. Внедрение такого механизма предусматривает применение принципов прозрачности, финансового контроля и подотчетности при использовании бюджетных средств.

В Комитете по вопросам аграрной и земельной политики отмечают, что создание Выплатной агентства является ключевым шагом к внедрению в Украине европейской модели поддержки фермеров. Это позволит сформировать понятный и контролируемый механизм финансирования, который обеспечит агропроизводителям равный доступ как к государственной, так и к международной помощи в соответствии со стандартами ЕС.

Как отмечается, создание Выплатного агентства предусмотрено Законом Украины №4619-IX от 8 октября 2025 года, принятым Верховной Радой по представлению Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

