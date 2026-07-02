Прокуратура пресекла попытку незаконного завладения участком стоимостью 1,6 млн грн в исторической зоне Киева

Речь идет об участке историко-культурного назначения, расположенном в пределах Национального музея народной архитектуры и быта Украины в селе Пирогово.

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Прокуратура через суд добилась отмены государственной регистрации земельного участка в Голосеевском районе Киева, расположенного в пределах Национального музея народной архитектуры и быта Украины, и предотвратила его возможное выбытие из коммунальной собственности.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуры, по иску Днепровской окружной прокуратуры города Киева суд отменил регистрацию земельного участка историко-культурного назначения, расположенного в пределах Южного исторического ареала столицы и в охранной зоне музея в Пирогово. Ориентировочная стоимость участка составляет более 1,6 млн грн.

Изначально на этом участке было зарегистрировано право собственности на несуществующую недвижимость. В дальнейшем, на основании этого «права собственности» на дом, была сформирована и зарегистрирована в Государственном земельном кадастре земельная участок под ним.

После этого «владелица» недвижимости обратилась к нотариусу с заявлением о прекращении права собственности на дом на основании справки об уничтожении имущества, хотя фактически такого объекта недвижимости не существовало. По версии следствия, эти документы могли быть использованы для дальнейшего незаконного завладения земельным участком.

Суд, удовлетворив иск прокуратуры, отменил регистрационные действия, чем фактически предотвратил возможное незаконное выбытие земельного участка из коммунальной собственности.

Стоимость земли, которую удалось защитить, составляет более 1,6 млн грн.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правоохранители пресекли схему незаконного завладения 6,4 га земель лесного фонда вблизи села Поляница и туристического комплекса «Буковель» в Ивано-Франковской области, стоимостью почти 14,4 млн грн. Трем лицам предъявлены подозрения в мошенничестве и подделке документов.