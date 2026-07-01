КСУ рассмотрел дело о конституционности ограничения кассационного обжалования постановлений следственного судьи

Заявитель считает, что норма Уголовного процессуального кодекса нарушает гарантированное Конституцией право на судебную защиту.

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Второй сенат КСУ на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Аркадия Куляса.

Как сообщили в КСУ, заявитель просит проверить на конституционность часть четвертую статьи 424 Уголовного процессуального кодекса Украины (далее — Кодекс), согласно которой «постановление следственного судьи после его пересмотра в апелляционном порядке, а также постановление суда апелляционной инстанции по результатам рассмотрения апелляционной жалобы на такое постановление обжалованию в кассационном порядке не подлежат».

В ходе пленарного заседания судья-докладчик по делу Олег Первомайский изложил содержание конституционной жалобы и основания для возбуждения конституционного производства по делу.

Судья-докладчик сообщил, что постановлением следственного судьи Винницкого городского суда Винницкой области от 11 февраля 2020 года, оставленным без изменений постановлением Винницкого апелляционного суда, было отказано в удовлетворении жалобы Куляса А.В. на постановление старшего следователя СВ Винницкого РВП ГУНП в Винницкой области о прекращении уголовного производства.

Куляс А.В. обратился в суд с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного решения, вступившего в законную силу, — постановления следственного судьи Винницкого городского суда Винницкой области от 11 февраля 2020 года, с указанием соответствующего обоснования и ссылкой на обстоятельства, которые, по его мнению, подтверждают наличие вновь открывшихся обстоятельств.

Следственный судья Винницкого городского суда Винницкой области рассмотрел заявление Куляса А.В. и постановлением от 24 сентября 2025 года оставил его без удовлетворения, указав на отсутствие в нем обстоятельств, которые в понимании уголовного процессуального законодательства считаются вновь открывшимися.

Винницкий апелляционный суд оставил апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения, а постановление следственного судьи от 24 сентября 2025 года — без изменения. В постановлении апелляционной инстанции указано, что оно вступает в законную силу с момента его оглашения и кассационному обжалованию не подлежит.

По мнению автора ходатайства, часть четвертая статьи 424 Кодекса ограничивает его право на обжалование в кассационном порядке постановления следственного судьи по результатам обжалования постановления следователя о прекращении уголовного производства и постановления апелляционного суда по результатам пересмотра такого постановления. Заявитель утверждает о нарушении его права на судебную защиту, гарантированного статьёй 55 Конституции Украины, а также указывает на то, что оспариваемое положение Кодекса противоречит ряду других норм Основного закона Украины.

Судья-докладчик также сообщил, что в целях обеспечения полного и объективного рассмотрения дела им направлена серия писем-запросов, в частности, Президенту Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Львовского национального университета имени Ивана Франко, Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Карпатского национального университета имени Василия Стефаника.

Изучив материалы дела, Второй сенат перешел к закрытой части пленарного заседания.

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