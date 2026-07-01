С начала войны следователи Нацполиции зафиксировали более 222 тысяч военных преступлений РФ — Игорь Клименко

МВД сообщает о беспрецедентном объеме работы следователей и новых стандартах расследований.

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Следователи Нацполиции работают в сложных условиях, где каждое действие и каждая деталь имеют значение. Такая деятельность требует высокого уровня профессионализма, выдержки и ответственности за принятые решения.

Как отметил глава МВД Игорь Клименко, в повседневную работу следователей входят осмотр мест совершения преступлений, назначение экспертиз, допросы свидетелей и проверка версий событий. В то же время полномасштабная война существенно изменила суть их работы — к ней добавились документирование военных преступлений РФ, фиксация последствий вражеских обстрелов и общение с пострадавшими от российской агрессии.

Клименко также привел данные о масштабах уголовных производств. С начала полномасштабного вторжения в производстве следователей полиции находится почти 2,3 миллиона уголовных дел. В среднем один следователь одновременно расследует около 280 уголовных производств. В Кировоградской, Полтавской, Одесской областях и городе Киеве эта нагрузка еще выше.

«За время вооруженной агрессии следователи Нацполиции зафиксировали более 222 тысяч военных преступлений РФ. Этот беспрецедентный опыт уже меняет подходы к работе. Более того, он стал основой для внедрения единых стандартов расследования военных преступлений, активного использования цифровых инструментов и развития сотрудничества с международными судебными институтами», — отметил Игорь Клименко.

Следователи продолжают документировать военные преступления даже под постоянной угрозой новых российских ударов.

«За время полномасштабной войны Национальная полиция потеряла 13 следователей, погибших в результате вражеских обстрелов», — сообщил министр.

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