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Від початку війни слідчі Нацполіції зафіксували понад 222 тисячі воєнних злочинів РФ – Ігор Клименко

18:12, 1 липня 2026
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МВС повідомляє про безпрецедентний обсяг роботи слідчих і нові стандарти розслідувань.
Від початку війни слідчі Нацполіції зафіксували понад 222 тисячі воєнних злочинів РФ – Ігор Клименко
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Слідчі Нацполіції працюють у складних умовах, де кожна дія та деталь мають значення. Така діяльність потребує високого рівня професійності, витримки та відповідальності за ухвалені рішення.

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Як зазначив очільник МВС Ігор Клименко, до щоденної роботи слідчих входять огляди місць вчинення злочинів, призначення експертиз, допити свідків та перевірка версій подій. Водночас повномасштабна війна суттєво змінила зміст їхньої роботи — додалося документування воєнних злочинів рф, фіксація наслідків ворожих обстрілів і спілкування з потерпілими від російської агресії.

Клименко також навів дані про масштаби кримінальних проваджень. Від початку повномасштабного вторгнення у провадженні слідчих поліції перебуває майже 2,3 мільйона кримінальних справ. У середньому один слідчий одночасно розслідує близько 280 кримінальних проваджень. У Кіровоградській, Полтавській, Одеській областях та місті Києві це навантаження є ще вищим.

«За час збройної агресії слідчі Нацполіції зафіксували понад 222 тисячі воєнних злочинів рф. Цей безпрецедентний досвід уже змінює підходи до роботи. Більш того, став основою для впровадження єдиних стандартів розслідування воєнних злочинів, активного використання цифрових інструментів та розвитку співпраці з міжнародними судовими інституціями», — зазначив Ігор Клименко.

Слідчі продовжують документувати воєнні злочини навіть під постійною загрозою повторних російських ударів.

«За час повномасштабної війни Національна поліція втратила 13 слідчих, які загинули внаслідок ворожих обстрілів», — повідомив міністр.

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Національна поліція рф злочин війна

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