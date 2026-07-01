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Адвоката з Буковини підозрюють в організації схеми ввезення авто під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ

20:34, 1 липня 2026
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Щоб уникнути сплати митних платежів, організатори створили три благодійні фонди та оформили їх на знайомих.
Адвоката з Буковини підозрюють в організації схеми ввезення авто під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ
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На Буковині правоохоронці викрили 34-річного адвоката та двох його спільників, які упродовж липня–грудня 2025 року завезли в Україну 8 транспортних засобів — позашляховики, мікроавтобуси та вантажівки загальною вартістю понад 4,2 млн грн.

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Як повідомляє Офіс Генерального прокурора України, щоб уникнути сплати митних платежів, учасники схеми зареєстрували три благодійні організації на підставних осіб. Саме через ці структури транспорт оформлювався як гуманітарна допомога.

Після доставки в Україну автомобілі не використовувалися за заявленим призначенням і передавалися третім особам для приватних потреб або господарської діяльності.

Під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури всім фігурантам оголошено підозру. Суд визначив запобіжний захід у вигляді застави — понад 260 тис. грн для кожного.

За інкримінованою статтею передбачене покарання до 11 років позбавлення волі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на Львівщині правоохоронці викрили групу осіб, які ввозили вживані автомобілі до України під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України, а потім продавали їх через онлайн-майданчики. Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

При перетині кордону України, учасники схеми декларували автівки як гуманітарну допомогу для Збройних сил України. Щоб уникнути сплати митних платежів,  подавали на митницю документи з неправдивими даними та отримували пільговий режим ввезення.

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прокуратура підозрюваний

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