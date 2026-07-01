Адвоката з Буковини підозрюють в організації схеми ввезення авто під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ

Щоб уникнути сплати митних платежів, організатори створили три благодійні фонди та оформили їх на знайомих.

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На Буковині правоохоронці викрили 34-річного адвоката та двох його спільників, які упродовж липня–грудня 2025 року завезли в Україну 8 транспортних засобів — позашляховики, мікроавтобуси та вантажівки загальною вартістю понад 4,2 млн грн.

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора України, щоб уникнути сплати митних платежів, учасники схеми зареєстрували три благодійні організації на підставних осіб. Саме через ці структури транспорт оформлювався як гуманітарна допомога.

Після доставки в Україну автомобілі не використовувалися за заявленим призначенням і передавалися третім особам для приватних потреб або господарської діяльності.

Під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури всім фігурантам оголошено підозру. Суд визначив запобіжний захід у вигляді застави — понад 260 тис. грн для кожного.

За інкримінованою статтею передбачене покарання до 11 років позбавлення волі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на Львівщині правоохоронці викрили групу осіб, які ввозили вживані автомобілі до України під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України, а потім продавали їх через онлайн-майданчики. Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

При перетині кордону України, учасники схеми декларували автівки як гуманітарну допомогу для Збройних сил України. Щоб уникнути сплати митних платежів, подавали на митницю документи з неправдивими даними та отримували пільговий режим ввезення.