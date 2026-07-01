КСУ розглядав справу щодо конституційності обмеження касаційного оскарження ухвал слідчого судді

Заявник вважає, що норма Кримінального процесуального кодексу порушує гарантоване Конституцією право на судовий захист.

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Другий сенат КСУ на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Аркадія Куляса.

Як повідомили в КСУ, заявник просить перевірити на конституційність частину четверту статті 424 Кримінального процесуального кодексу України (далі – Кодекс), згідно з якою «ухвала слідчого судді після її перегляду в апеляційному порядку, а також ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на таку ухвалу оскарженню в касаційному порядку не підлягають».

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Олег Первомайський виклав зміст конституційної скарги та підстави для відкриття конституційного провадження у справі.

Суддя-доповідач повідомив, що Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 11 лютого 2020 року, залишеною без змін ухвалою Вінницького апеляційного суду, відмовлено у задоволенні скарги Куляса А.В. на постанову старшого слідчого СВ Вінницького РВП ГУНП у Вінницькій області про закриття кримінального провадження.

Куляс А.В. звернувся до суду із заявою про перегляд за нововиявленими обставинами судового рішення, що набрало законної сили, – ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 11 лютого 2020 року, із зазначенням відповідного обґрунтування та посиланням на обставини, що, на його думку, підтверджують наявність нововиявлених обставин.

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області розглянув заяву Куляса А.В. та ухвалою від 24 вересня 2025 року залишив її без задоволення, вказавши про відсутність у ній обставин, які в розумінні кримінального процесуального законодавства вважаються нововиявленими.

Вінницький апеляційний суд апеляційну скаргу заявника залишив без задоволення, а ухвалу слідчого судді від 24 вересня 2025 року – без зміни. В ухвалі апеляційної інстанції зазначено, що вона набирає законної сили з моменту її проголошення та касаційному оскарженню не підлягає.

На думку автора клопотання, частина четверта статті 424 Кодексу обмежує його право на оскарження в касаційному порядку ухвали слідчого судді за результатами оскарження постанови слідчого про закриття кримінального провадження та ухвали апеляційного суду за результатами перегляду такої ухвали. Заявник твердить про порушення його права на судовий захист, гарантованого статтею 55 Конституції України, а також вказує на те, що оспорюваний припис Кодексу суперечить низці інших норм Основного Закону України.

Суддя-доповідач також поінформував, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи ним направлено низку листів-запитів, зокрема, до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Карпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Дослідивши матеріали справи, Другий сенат перейшов до закритої частини пленарного засідання.

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