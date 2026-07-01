Два госбанка готовятся к продаже, ПриватБанк — после войны: решение Кабмина

Правительство приняло решение об обновлении стратегических направлений деятельности государственных банков

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Кабинет Министров 30 июня принял решение об обновлении Основных (стратегических) направлений деятельности банков государственного сектора.

Обновленная редакция Основных направлений направлена на:

обеспечение финансовой устойчивости банков государственного сектора и минимизацию фискальных рисков;

управление неработающими активами (NPL) и улучшение корпоративного управления;

постепенное сокращение доли государства в банковском секторе.

В период действия военного положения целями банков государственного сектора определено финансирование предприятий оборонно-промышленного комплекса, критической энергетической инфраструктуры, аграрного сектора, перерабатывающей промышленности, прифронтовых регионов, а также ипотечного кредитования для обеспечения граждан жильем.

Кроме того, обновленный документ предусматривает:

актуализацию индивидуальных стратегий: каждый банк государственного сектора должен обновить собственную индивидуальную стратегию до конца 2026 года;

оценку управления: для повышения эффективности наблюдательных советов вводится ежегодная оценка их деятельности;

работу с неработающими кредитами: банки должны снизить уровень неработающих активов, в частности, путем продажи топ-3 непрофильных активов и урегулирования топ-3 неработающих кредитов до конца 2027 года;

приватизационные планы: предусмотрена продажа пакетов акций АБ «УКРГАЗБАНК» и АО «Сенс Банк» инвесторам. Продажа АО КБ «ПриватБанк» допускается после завершения военного положения.

Также с целью обеспечения реагирования на риски, связанные с недобросовестной деятельностью отдельных независимых членов наблюдательных советов (в частности риски добросовестности, репутационные риски), будет расширен перечень оснований для их увольнения, сохраняя при этом принцип независимости наблюдательных советов от операционного вмешательства в их деятельность.

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