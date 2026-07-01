  1. В Украине

Два госбанка готовятся к продаже, ПриватБанк — после войны: решение Кабмина

17:45, 1 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правительство приняло решение об обновлении стратегических направлений деятельности государственных банков
Два госбанка готовятся к продаже, ПриватБанк — после войны: решение Кабмина
Фото: Shutterstock
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров 30 июня принял решение об обновлении Основных (стратегических) направлений деятельности банков государственного сектора.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обновленная редакция Основных направлений направлена на:

  • обеспечение финансовой устойчивости банков государственного сектора и минимизацию фискальных рисков;
  • управление неработающими активами (NPL) и улучшение корпоративного управления;
  • постепенное сокращение доли государства в банковском секторе.

В период действия военного положения целями банков государственного сектора определено финансирование предприятий оборонно-промышленного комплекса, критической энергетической инфраструктуры, аграрного сектора, перерабатывающей промышленности, прифронтовых регионов, а также ипотечного кредитования для обеспечения граждан жильем.

Кроме того, обновленный документ предусматривает:

  • актуализацию индивидуальных стратегий: каждый банк государственного сектора должен обновить собственную индивидуальную стратегию до конца 2026 года;
  • оценку управления: для повышения эффективности наблюдательных советов вводится ежегодная оценка их деятельности;
  • работу с неработающими кредитами: банки должны снизить уровень неработающих активов, в частности, путем продажи топ-3 непрофильных активов и урегулирования топ-3 неработающих кредитов до конца 2027 года;
  • приватизационные планы: предусмотрена продажа пакетов акций АБ «УКРГАЗБАНК» и АО «Сенс Банк» инвесторам. Продажа АО КБ «ПриватБанк» допускается после завершения военного положения.

Также с целью обеспечения реагирования на риски, связанные с недобросовестной деятельностью отдельных независимых членов наблюдательных советов (в частности риски добросовестности, репутационные риски), будет расширен перечень оснований для их увольнения, сохраняя при этом принцип независимости наблюдательных советов от операционного вмешательства в их деятельность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Минфин война приватизация

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд: спрос на незаконную переправку мужчин через границу возник именно из-за ограничений военного положения

ВС подтвердил, что использование условий военного положения при незаконной переправке лиц через государственную границу является обстоятельством, отягчающим наказание.

Дайджест изменений с 1 июля: контракт для ВСУ, новые счета для военного сбора, бронирование и социальные новации

С 1 июля в Украине стартует масштабный пакет изменений: контракт для военных до 460 тыс. грн, новые правила бронирования, налоги и экспорт.

Проблема кадрового дефицита в апелляционных судах: ВСП отказал в привлечении к дисциплинарной ответственности судей Татьяны Тютюн и Ивана Мосьондза

Вторая дисциплинарная палата ВСП отказала в привлечении к дисциплинарной ответственности судей Киевского апелляционного суда Татьяны Тютюн и Ивана Мосьондза.

Розыск ТЦК и военная служба: действительно ли можно потерять страховой стаж для назначения пенсии

Вопрос о том, влияет ли влияние нахождения в розыске ТЦК на формирование страхового стажа для пенсии, напрямую связан с правилами учета ЕСВ и статусом лица в системе социального страхования.

К судье из Киева Вячеславу Подпалому применили дисциплинарное взыскание за превышение полномочий в резонансном деле

Третья ДП ВСП привлекла судью Печерского районного суда Киева Вячеслава Подпалого к дисциплинарной ответственности.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]