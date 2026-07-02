Имеет ли работник право на ежегодный отпуск за период приостановления действия трудового договора — разъяснение Госслужбы труда

Право на ежегодный отпуск не возникает в период, когда трудовой договор временно не действует.

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Работник не имеет права на ежегодный отпуск за период приостановления действия трудового договора. Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам труда.

В ведомстве пояснили, что во время приостановления действия трудового договора работодатель не обязан выплачивать работнику заработную плату, осуществлять гарантийные и компенсационные выплаты, за исключением сумм, причитавшихся работнику на день приостановления договора.

Также в этот период работодатель не должен обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные трудовым законодательством, коллективным или трудовым договором.

Отдельно отмечается, что в это время не предоставляются, не оплачиваются и не компенсируются какие-либо отпуска, дни отдыха, пособие по временной нетрудоспособности, а также не подаются соответствующие заявления-расчеты, предусмотренные законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании.

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