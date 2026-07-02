  1. В Украине

Имеет ли работник право на ежегодный отпуск за период приостановления действия трудового договора — разъяснение Госслужбы труда

07:18, 2 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Право на ежегодный отпуск не возникает в период, когда трудовой договор временно не действует.
Имеет ли работник право на ежегодный отпуск за период приостановления действия трудового договора — разъяснение Госслужбы труда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работник не имеет права на ежегодный отпуск за период приостановления действия трудового договора. Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам труда.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ведомстве пояснили, что во время приостановления действия трудового договора работодатель не обязан выплачивать работнику заработную плату, осуществлять гарантийные и компенсационные выплаты, за исключением сумм, причитавшихся работнику на день приостановления договора.

Также в этот период работодатель не должен обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные трудовым законодательством, коллективным или трудовым договором.

Отдельно отмечается, что в это время не предоставляются, не оплачиваются и не компенсируются какие-либо отпуска, дни отдыха, пособие по временной нетрудоспособности, а также не подаются соответствующие заявления-расчеты, предусмотренные законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда отпуск трудовые отношения

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Блэкауты не оправдали пропуск срока по делу о выплате денежного обеспечения: Верховный Суд отказал воинской части

Само по себе военное положение, отключения электроэнергии и технические ошибки в подсистеме «Электронный суд» не являются автоматически уважительными причинами для восстановления срока на апелляционное обжалование.

Риски Антикоррупционной стратегии: от ограничения прав на землю до вмешательства в судебную ветвь власти

Основной проект Антикоррупционной стратегии обещает цифровизацию и меритократию, однако юридический анализ выявил в нем ряд красных линий: от угрозы государственному суверенитету до прямого вмешательства в независимость судов.

Верховный Суд: спрос на незаконную переправку мужчин через границу возник именно из-за ограничений военного положения

ВС подтвердил, что использование условий военного положения при незаконной переправке лиц через государственную границу является обстоятельством, отягчающим наказание.

Дайджест изменений с 1 июля: контракт для ВСУ, новые счета для военного сбора, бронирование и социальные новации

С 1 июля в Украине стартует масштабный пакет изменений: контракт для военных до 460 тыс. грн, новые правила бронирования, налоги и экспорт.

Проблема кадрового дефицита в апелляционных судах: ВСП отказал в привлечении к дисциплинарной ответственности судей Татьяны Тютюн и Ивана Мосьондза

Вторая дисциплинарная палата ВСП отказала в привлечении к дисциплинарной ответственности судей Киевского апелляционного суда Татьяны Тютюн и Ивана Мосьондза.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]