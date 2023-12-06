«Хороший парень – не профессия», - в «Слуге народа» раскритиковали министра Оксена Лисового

Народный депутат от «Слуги народа», член Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти Виталий Безгин решил публично раскритиковать министра образования Украины Оксена Лисового.
«Хороший парень – не профессия.
Если Оксен Лисовой позволяет себе отвечать на запросы народных депутатов о пересмотре образовательной субвенции в результате ликвидации СМТ в формате «господин народный депутат, идите н...., мы ничего делать не будем», то похоже смена Шкарлета ничего не изменила.
Поэтому, пока совет господину министру, готовьтесь на заседание нашего комитета с отчетом по теме. После совета последует официальный вызов 08.12. Выбор за вами», – отметил Безгин.
На вопрос, зачем тогда депутаты голосовали за министра, парламентарий ответил, что Оксен Лисовой «очень ему понравился, когда был на фракции и представил видение, но работа показывает несколько другое».
В комментариях Безгину начали советовать «взять человека из Швеции, который через год построит настоящую качественную образовательную систему».
Также у депутата спросили, планируют ли в 2024 году повышать зарплаты в образовательной сфере, на что Безгин ответил, что «с ресурсом в 2024 году будет проблема на всех уровнях, но органам местного самоуправления грех жаловаться».
К критике министра приобщились отдельные блоггеры, вменяющие ему в вину увольнение Ирины Фарион из университета «Львовская политехника».
Автор: Наталья Мамченко
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