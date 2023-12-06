Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада частично отменит «правки Лозового» в УПК: Комитет поддержал законопроект

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять во втором чтении и в целом закон об обособлении САП, также предусматривающий отмену «правок Лозового».

Непродолжительное пребывание судей в совещательной комнате до принятия решения не может свидетельствовать о нарушении УПК, — Верховный Суд

Сторона защиты считала, что тексты приговора и определения были составлены за пределами совещательных комнат, о чем, по их мнению, свидетельствует незначительная продолжительность пребывания судей в совещательной комнате.

В Хозяйственном суде Одесской области из-за хакерской атаки приостановлена работа документооборота суда – судебные заседания пока проводиться не будут

До сих пор в суде приостановлен документооборот, поэтому судебные заседания с 30 ноября не проводятся.

«Хороший парень – не профессия», - в «Слуге народа» раскритиковали министра Оксена Лисового

Нардеп от «Слуги народа» Виталий Безгин подверг критике министра Оксена Лисового за то, что тот невежливо отвечает на запросы народных депутатов.

Конкурс на должности судей ВАКС: кандидаты могут подать документы с 1 по 15 марта 2024 года

Конкурс состоится на 25 вакантных должностей судей ВАКС и АП ВАКС.

  1. Публикации
  2. / В Украине

«Хороший парень – не профессия», - в «Слуге народа» раскритиковали министра Оксена Лисового

15:33, 6 декабря 2023
Нардеп от «Слуги народа» Виталий Безгин подверг критике министра Оксена Лисового за то, что тот невежливо отвечает на запросы народных депутатов.
«Хороший парень – не профессия», - в «Слуге народа» раскритиковали министра Оксена Лисового
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Народный депутат от «Слуги народа», член Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти Виталий Безгин решил публично раскритиковать министра образования Украины Оксена Лисового.

«Хороший парень – не профессия.

Если Оксен Лисовой позволяет себе отвечать на запросы народных депутатов о пересмотре образовательной субвенции в результате ликвидации СМТ в формате «господин народный депутат, идите н...., мы ничего делать не будем», то похоже смена Шкарлета ничего не изменила.

Поэтому, пока совет господину министру, готовьтесь на заседание нашего комитета с отчетом по теме. После совета последует официальный вызов 08.12. Выбор за вами», – отметил Безгин.

На вопрос, зачем тогда депутаты голосовали за министра, парламентарий ответил, что Оксен Лисовой «очень ему понравился, когда был на фракции и представил видение, но работа показывает несколько другое».

В комментариях Безгину начали советовать «взять человека из Швеции, который через год построит настоящую качественную образовательную систему».

Также у депутата спросили, планируют ли в 2024 году повышать зарплаты в образовательной сфере, на что Безгин ответил, что «с ресурсом в 2024 году будет проблема на всех уровнях, но органам местного самоуправления грех жаловаться».

К критике министра приобщились отдельные блоггеры, вменяющие ему в вину увольнение Ирины Фарион из университета «Львовская политехника».

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Дришлюк
    Андрій Дришлюк
    заступник голови Одеського апеляційного суду
  • Наталія Кухарська
    Наталія Кухарська
    суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області