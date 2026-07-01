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Жінка передавала спецслужбам РФ інформацію про ЗСУ: суд виніс вирок

21:51, 1 липня 2026
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Колегія суддів ухвалила вирок у справі про державну зраду.
Жінка передавала спецслужбам РФ інформацію про ЗСУ: суд виніс вирок
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 Жінку, яку обвинувачували у передачі спецслужбам РФ інформації про розміщення військової техніки та підрозділів ЗСУ, Хаджибейський районний суд міста Одеси визнав винною у державній зраді. Їй призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

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За даними кримільного впровадження №521/12077/25., громадянку України П. засуджено за те, що вона протягом 2025 року, в умовах воєнного стану, надавала співробітникам спеціальних служб РФ інформацію, що не розміщувалась у відкритому доступі, шляхом надсилання повідомлень про розміщення військової техніки та підрозділів ЗСУ.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в установленому законом порядку.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Корольовський райсуд Житомира визнав винним військовослужбовця, який перейшов на бік РФ та воював проти ЗСУ та засудив його до 15 років ув’язнення. Перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, обвинувачений добровільно погодився проходити військову службу у збройних силах рф.

Суд кваліфікував дії Б. як державну зраду, а також як добровільну участь громадянина України в незаконних збройних формуваннях, створених на тимчасово окупованій території. Дослідивши всі докази у судовому засіданні, суд дійшов висновку про доведеність вини обвинуваченого.

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