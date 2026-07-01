У Києві військовозобов’язаний отримав штраф 25 500 грн за непроходження повторної ВЛК – суд визнав порушення в процедурі ТЦК

Деснянський суд встановив, що ТЦК виніс постанову із пропуском передбачених законом строків та без належних доказів.

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Деснянський районний суд міста Києва скасував постанову про накладення штрафу за непроходження повторного медичного огляду та закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Обставини справи

Військовозобов’язаний звернувся до Деснянського районного суду міста Києва з позовом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в якому просив визнати протиправною та скасувати постанову начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки № 610 від 13 березня 2026 року про притягнення його до адміністративної відповідальності за частиною 3 статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладення адміністративного стягнення у виді штрафу в розмірі 25 500 гривень, а також закрити провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Позивач обґрунтовував вимоги тим, що він дізнався про оскаржувану постанову лише 14 травня 2026 року з листа про відкриття виконавчого провадження. Постанова винесена з порушенням строків, передбачених статтею 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Моментом виявлення правопорушення є 6 червня 2025 року, оскільки вся необхідна інформація містилася в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». Крім того, позивач не був присутній на розгляді справи та не отримував протоколу про адміністративне правопорушення.

Відповідач у судове засідання не з’явився, відзив на позовну заяву не подав та не надав матеріалів справи, на підставі яких позивача притягнуто до адміністративної відповідальності.

Судом встановлено, що позивач 26 січня 2024 року пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний обмежено придатним до військової служби. Законом України № 3621-IX від 21 березня 2024 року, який набрав чинності 4 травня 2024 року, громадяни, визнані обмежено придатними, зобов’язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд. Позивач такого огляду до зазначеної дати не пройшов.

Що вирішив суд

Деснянський районний суд міста Києва розглянув справу № 754/9663/26 та ухвалив рішення задовольнити адміністративний позов повністю.

Суд визнав протиправною та скасував постанову № 610 від 13 березня 2026 року у справі про адміністративне правопорушення за частиною 3 статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та закрив провадження у справі на підставі пункту 7 частини 1 статті 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Суд зазначив, що обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на суб’єкта владних повноважень відповідно до частини 2 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України. Відповідач не надав доказів належного та своєчасного повідомлення позивача про дату і час розгляду справи, а також протоколу про адміністративне правопорушення. Крім того, постанова винесена з порушенням тримісячного строку з дня виявлення правопорушення, передбаченого частиною 9 статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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