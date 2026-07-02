Відстрочка та бронювання: яка різниця та хто може оформити

На практиці обидва ці поняття означають те саме – тимчасове звільнення від служби, але їхня юридична природа, порядок оформлення та тривалість дії суттєво відрізняються.

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Міністерство оборони України пояснило громадянам, чим відрізняється відстрочка від бронювання.

У відомстві підкреслили, що законодавство України передбачає різні механізми звільнення громадян від призову на військову службу під час воєнного стану. Це, зокрема, відстрочка та бронювання.

На практиці обидва ці поняття означають те саме – тимчасове звільнення від служби. Однак їхня юридична природа, порядок оформлення та тривалість дії суттєво відрізняються.

Що таке відстрочка від призову на військову службу

Відстрочка – це законне право військовозобов’язаного на тимчасове звільнення від призову під час мобілізації, яке базується на його індивідуальних життєвих обставинах та статусі.

Хто має право на відстрочку від мобілізації

Вичерпний перелік підстав визначений статтею 23 Закону №3543-XII. До них належать сімейні обставини (наприклад, утримання трьох і більше дітей), стан здоров’я, здобуття освіти за денною формою та інші соціальні фактори.

Хто має ініціювати надання відстрочки

Ініціатором надання відстрочки є виключно сам військовозобов’язаний. Це його особисте право, тому відповідальність за реалізацію цього процесу лежить на самому громадянині.

Як оформити відстрочку

Найпростіший спосіб – подати заявку онлайн через застосунок Резерв+ (для доступних у застосунку категорій).

Також можна зробити це через будь-який Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

На який термін надається відстрочка від мобілізації

Відстрочка надається на період існування обставини, яка є підставою для її надання. Понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично – без заяв, довідок, черг і будь-яких дій з боку людини. Це стосується як онлайн-відстрочок у застосунку Резерв+, так і тих, що були оформлені через ЦНАП.

Система самостійно перевіряє підстави для відстрочки через державні реєстри. Після цього оновлений запис автоматично з’являється в електронному документі користувача.

Наразі механізм автоматичного підтвердження через реєстри діє для 22 категорій відстрочок.

Якщо ж дані про підстави відстрочки потребують особистого оновлення, то заяву на її продовження можна подати у будь-якому ЦНАПі. Зауважимо, що ТЦК та СП більше не приймають такі заяви від громадян.

Що таке бронювання військовозобов’язаних

Бронювання – це інструмент державного управління, який є специфічним підвидом відстрочки, що надається не через особисті обставини людини, а через її професійну значущість для функціонування держави.

Бронювання військовозобовʼязаних регламентується статтею 25 Закону №3543-XII та Постановою Кабінету Міністрів України №76.

Кого можуть забронювати

Бронюванню підлягають працівники підприємств, установ чи організацій, які визнані критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань або функціонування економіки.

Хто ініціює бронювання

Це може зробити виключно роботодавець. Громадянин не може самостійно подати запит на власне бронювання.

Як оформлюється бронювання

Бронювання військовозобов’язаних здійснюється керівниками (або уповноваженими ними особами) критично важливих підприємств, установ та організацій засобами Порталу Дія.

Який термін дії бронювання

Для працівників критично важливих підприємств термін бронювання становить до 12 місяців. Після цього процедуру необхідно проходити повторно.

Бронювання та відстрочки: ключові відмінності

Отже, головна різниця між бронюванням і відстрочками полягає у підставах для отримання, ініціаторі оформлення та термінах дії. Відстрочка є індивідуальним правом громадянина, зумовленим його особистими життєвими умовами, реалізація якого повністю залежить від його власних дій.

Бронювання ж виступає макроекономічним інструментом держави для збереження кадрового потенціалу стратегічних галузей; воно ініціюється роботодавцем і привʼязане до конкретної посади та місця роботи, а не до особистих характеристик працівника.

Обидва механізми діють паралельно в межах єдиної системи мобілізаційної підготовки, забезпечуючи необхідний баланс між комплектуванням Сил оборони та підтримкою економічної стабільності тилу.

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