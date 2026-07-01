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В Киеве военнообязанный получил штраф в размере 25 500 грн за непрохождение повторной ВЛК — суд признал нарушения в процедуре ТЦК

21:33, 1 июля 2026
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Деснянский суд установил, что ТЦК вынес постановление с нарушением предусмотренных законом сроков и без надлежащих доказательств.
В Киеве военнообязанный получил штраф в размере 25 500 грн за непрохождение повторной ВЛК — суд признал нарушения в процедуре ТЦК
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Деснянский районный суд города Киева отменил постановление о наложении штрафа за непрохождение повторного медицинского осмотра и прекратил производство по делу об административном правонарушении.

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Обстоятельства дела

Военнообязанный обратился в Деснянский районный суд города Киева с иском к территориальному центру комплектования и социальной поддержки, в котором просил признать противоправным и отменить постановление начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки № 610 от 13 марта 2026 года о привлечении его к административной ответственности по части 3 статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложении административного взыскания в виде штрафа в размере 25 500 гривен, а также прекратить производство по делу об административном правонарушении.

Истец обосновывал свои требования тем, что он узнал об обжалуемом постановлении лишь 14 мая 2026 года из письма об открытии исполнительного производства. Постановление вынесено с нарушением сроков, предусмотренных статьей 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Моментом выявления правонарушения является 6 июня 2025 года, поскольку вся необходимая информация содержалась в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». Кроме того, истец не присутствовал на рассмотрении дела и не получал протокола об административном правонарушении.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв на исковое заявление не подал и не предоставил материалов дела, на основании которых истец был привлечен к административной ответственности.

Судом установлено, что истец 26 января 2024 года прошел военно-медицинскую комиссию и был признан ограниченно годным к военной службе. В соответствии с Законом Украины № 3621-IX от 21 марта 2024 года, вступившим в силу 4 мая 2024 года, граждане, признанные ограниченно годными, обязаны до 5 июня 2025 года пройти повторный медицинский осмотр. Истец такого осмотра к указанной дате не прошел.

Что решил суд

Деснянский районный суд города Киева рассмотрел дело № 754/9663/26 и принял решение удовлетворить административный иск в полном объеме.

Суд признал противоправным и отменил постановление № 610 от 13 марта 2026 года по делу об административном правонарушении по части 3 статьи 210 -1 Кодекса Украины об административных правонарушениях и прекратил производство по делу на основании пункта 7 части 1 статьи 247 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Суд отметил, что обязанность доказывания правомерности своего решения, действия или бездействия возлагается на субъекта властных полномочий в соответствии с частью 2 статьи 77 Кодекса административного судопроизводства Украины. Ответчик не представил доказательств надлежащего и своевременного уведомления истца о дате и времени рассмотрения дела, а также протокола об административном правонарушении. Кроме того, постановление вынесено с нарушением трехмесячного срока со дня выявления правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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суд Киев штраф / штрафы ТЦК ВВК военнообязанный

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