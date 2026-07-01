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Чи можуть «обмежено придатні» укласти контракт на службу – деталі

21:39, 1 липня 2026
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Рішення ВЛК визначає можливість служби в тилових та підтримувальних підрозділах.
Чи можуть «обмежено придатні» укласти контракт на службу – деталі
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Громадяни, яких за висновком військово-лікарської комісії визнано придатними до служби у підрозділах забезпечення, логістики, зв’язку, охорони, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або медичних підрозділах, можуть укласти контракт строком на 24 місяці в межах експериментального проєкту.

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Такий контракт передбачає можливість проходження служби за спеціальностями, де професійні знання та досвід мають не менше значення, ніж фізична підготовка. Це дозволяє виконувати завдання, що забезпечують функціонування війська та підтримку бойових підрозділів.

Контракт доступний для осіб, які за висновком ВЛК визнані придатними до служби саме у підрозділах забезпечення, логістики, зв’язку, охорони, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також у медичних підрозділах.

За детальною інформацією щодо умов укладення контракту можна звернутися до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки або до рекрутингового центру Збройних Сил України.

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