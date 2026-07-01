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Конкурс до апеляційних судів: на двох кандидатів очікує співбесіда

14:59, 1 липня 2026
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30 червня визначались результати кваліфікаційного оцінювання двох кандидатів на посади суддів у Львівському та Харківському апеляційних судах.
Конкурс до апеляційних судів: на двох кандидатів очікує співбесіда
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У вівторок, 30 червня, в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів в Харківському апеляційному суді. Про це повідомила ВККС.

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За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Гольник Лариса Владленівна - Оголошено перерву до 7 липня 2026 року 15:00

Стригуненко Володимир Миколайович - Відкладено розгляд питання

Ткаченко Олександр Анатолійович - Оголошено перерву до 9 липня 2026 року 9:30

Федорова Олена Вікторівна - 741,35 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Крім того, 30 червня проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання двох кандидатів на посади суддів у Львівському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Панчак Оксана Григорівна - 737,54 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Кітов Олександр Васильович - Припинити участь у конкурсі у зв’язку з наявністю дисциплінарного стягнення.

ВККС нагадала, що 62 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 47 вакантних посад суддів у Харківському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 46 кандидатами: 31 кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя, 7 кандидатів – не підтвердили, з 8 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинили участь у конкурсі 2 кандидати. Щодо 1 кандидата зупинено проведення кваліфікаційного оцінювання.

Також ВККС додала, що 55 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 28 вакантних посад суддів у Львівському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 53 кандидатами: 39 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 10 – не підтвердили, з 4 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинили участь у конкурсі 2 кандидати.

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суд суддя ВККС

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