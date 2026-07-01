Українці можуть отримати до 19 400 грн на опалення: як оформити допомогу

Отримати субсидію можуть майже всі, хто обігріває оселю виключно дровами чи вугіллям і не підключений до тепломереж.

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В Україні стартував прийом заяв на отримання фінансової допомоги для придбання дров та вугілля на новий опалювальний сезон. У деяких випадках розмір виплат може сягати до 19 400 гривень на домогосподарство.

Хто має право на виплати

Як повідомили в Пенсійному фонді України, підтримка на опалення твердим паливом надається у форматі житлових субсидій, пільг та міжнародних програм допомоги. Гроші можуть отримати домогосподарства, які опалюють житло виключно дровами або вугіллям і не підключені до централізованого опалення чи газових систем. Обов’язковою умовою є підтвердження факту використання твердого палива.

Окремо передбачені пільги для визначених категорій громадян, зокрема учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, багатодітних родин, одиноких пенсіонерів та інших категорій, зареєстрованих у відповідних реєстрах.

Додаткова міжнародна допомога у прифронтових регіонах може становити до 19 400 гривень на домогосподарство. Перелік територій та отримувачів визначають місцеві військові адміністрації.

Як розраховується допомога

Під час розрахунку субсидії враховується мінімальна норма твердого палива — 2 тонни на рік для одного домогосподарства. За граничної ціни 4602,57 грн за тонну орієнтовна вартість становить близько 9205 грн. Субсидія покриває різницю між цією сумою та обов’язковим платежем, який залежить від доходів сім’ї.

Для пільг норма становить 1 тонна на рік, а розмір допомоги визначається у відсотках знижки залежно від категорії. Наприклад, учасники бойових дій мають право на 75% знижки.

Як оформити допомогу

Для оформлення виплат необхідно подати заяву, декларацію про доходи, документи, що підтверджують статус, банківські реквізити, а також, у визначених випадках, акт обстеження житлових умов.

Заяви на допомогу приймаються до 17 серпня 2026 року. Рішення про призначення виплат ухвалюється після розгляду поданих документів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», не вся нецільова благодійна допомога звільняється від оподаткування — у деяких випадках із неї необхідно сплачувати податки.

У 2026 році максимальна сума нецільової благодійної допомоги, яка не підлягає оподаткуванню, становить 4660 грн. Цей показник розраховано як прожитковий мінімум для працездатної особи у розмірі 3328 грн, помножений на коефіцієнт 1,4 та округлений до найближчих 10 гривень. Якщо сума перевищує встановлений ліміт, оподаткуванню підлягає лише різниця.