Розшук ТЦК і військова служба: чи дійсно можна втратити страховий стаж для призначення пенсії

Питання про те, чи впливає перебування в розшуку ТЦК на формування страхового стажу для пенсії, напряму пов’язане з правилами обліку ЄСВ та статусом особи у системі соціального страхування.

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В Україні питання формування страхового стажу в умовах воєнного стану набувають особливої чутливості. У фокусі дискусії опинилося і доволі чутливе питання: чи може період перебування особи в розшуку територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) бути включений до страхового стажу. Адже на практиці цей статус часто сприймається як «тимчасова втрата правового поля», що викликає у громадян занепокоєння щодо можливих наслідків для пенсії.

Юридична відповідь на це питання є однозначною, однак потребує детального роз’яснення через призму пенсійного законодавства, принципів сплати єдиного соціального внеску та загальної системи страхового стажу.

Що таке страховий стаж і чому він ключовий

Система пенсійного забезпечення в Україні базується на страховому принципі. Це означає, що право на пенсію та її розмір напряму залежать від періодів, за які сплачено єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Відповідно до статті 24 Закону України №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», страховий стаж – страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності або у зв'язку з втратою годувальника, крім наявного страхового стажу, зараховується також на загальних підставах відповідно період з дня встановлення інвалідності до досягнення застрахованою особою віку, передбаченого частиною першою статті 26 цього Закону, та період з дня смерті годувальника до дати, коли годувальник досяг би віку, передбаченого частиною першою статті 26 цього Закону.

Таким чином, базовими умовами формування стажу є: офіційна зайнятість або інший визначений законом статус, нарахування та сплата ЄСВ, включення періоду до системи державного соціального страхування. Якщо хоча б одна з цих умов відсутня – страховий стаж не формується.

Чи зараховується період перебування в розшуку ТЦК

Період, коли особа перебуває в розшуку територіального центру комплектування, не зараховується до страхового стажу. Причина не в самому факті розшуку, а в правовій природі такого статусу.

Зазначимо, що розшук ТЦК є елементом адміністративного механізму військового обліку, спрямованого на забезпечення виконання громадянином військового обов’язку. Він не є: видом трудової діяльності, формою проходження військової служби, підставою для сплати ЄСВ державою або роботодавцем.

Чому цей період не формує стаж

Пенсійна система України не прив’язує стаж до факту перебування під контролем державного органу. Вона прив’язує його виключно до страхових внесків. Як правило, у період перебування в розшуку ТЦК: особа не перебуває у трудових відносинах, роботодавець не сплачує ЄСВ, держава не здійснює за неї страхових внесків, відсутній статус застрахованої особи.

Отже, не виконується ключова умова страхового стажу – фінансова участь у системі соціального страхування.

Військова служба як виняток: коли стаж зараховується

На відміну від ситуації з військовим обліком, період військової служби повністю включається до страхового стажу. Це стосується: строкової служби; контрактної служби; мобілізаційної служби; служби в підрозділах ЗСУ та інших військових формуваннях. У таких випадках ЄСВ сплачується державою, а особа автоматично набуває статусу застрахованої.

Військовослужбовці територіальної оборони, які проходять службу за контрактом або мобілізовані:

входять до складу Збройних сил України;

отримують грошове забезпечення;

перебувають у системі державного страхування.

Весь період служби в ТрО зараховується до страхового стажу без додаткових умов.

Інша правова ситуація – з добровольчими формуваннями. У випадку ДФТГ: особа може не перебувати у штаті військової частини, ЄСВ може не сплачуватися автоматично, страховий стаж може не формуватися.

Водночас участь у бойових діях або отримання статусу учасника бойових дій відкриває додаткові соціальні гарантії, зокрема право на дострокову пенсію за віком.

Пільгове обчислення військового стажу Окремо законодавство передбачає пільгове обчислення вислуги років для військовослужбовців, які брали участь у бойових діях або перебували в особливих умовах служби. У таких випадках застосовується підвищений коефіцієнт обліку стажу, який може значно збільшувати його тривалість. Проте важливо розрізняти:

страховий стаж (для загальної пенсії);

вислугу років (для військової пенсії); пільговий стаж (для спеціальних умов обчислення).

Це різні юридичні категорії, які не завжди тотожні.

Чи впливає воєнний стан на нарахування стажу

Після 24 лютого 2022 року правила обліку військової служби набули особливого значення, але базовий принцип залишився незмінним: страховий стаж формується лише за наявності страхових внесків або прирівняних до них державних періодів. Служба в бойових умовах може впливати на вислугу років, але не змінює фундаментальної моделі страхового стажу.

Як підтверджується військовий стаж

До 2004 року: військові квитки, довідки ТЦК та СП, архівні документи військових частин.

Після 2004 року: дані персоніфікованого обліку; інформація з реєстру застрахованих осіб. У разі відсутності даних можливе підтвердження через офіційні довідки військових органів.

У підсумку зазначимо, що період перебування особи в розшуку ТЦК та СП не зараховується до страхового стажу для пенсії, оскільки не є періодом офіційної зайнятості або військової служби та не передбачає сплати єдиного соціального внеску. Водночас військова служба, включно зі службою в умовах воєнного стану, повністю входить до страхового стажу і може мати пільгові умови обчислення залежно від характеру виконуваних завдань.

Таким чином, ключовим критерієм для формування пенсійних прав залишається не адміністративний статус особи, а її участь у системі державного соціального страхування через сплату ЄСВ або прирівняні до нього періоди.

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