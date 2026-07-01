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Хмельницький апеляційний суд переглянув пеню за аліменти: чому 30 тисяч гривень зменшили до 10 тисяч

15:23, 1 липня 2026
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Апеляційний суд зменшив пеню за аліментний борг, врахувавши сімейний і матеріальний стан платника.
Хмельницький апеляційний суд переглянув пеню за аліменти: чому 30 тисяч гривень зменшили до 10 тисяч
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Хмельницький апеляційний суд змінив рішення місцевого суду у справі про стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів. Частково задовольнивши апеляційну скаргу платника аліментів, суд зменшив розмір пені з 30 078 грн до 10 000 грн.

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Обставини справи

До суду з позовом звернулася мати дитини. Вона зазначила, що на підставі судового наказу батько мав щомісяця сплачувати аліменти на утримання сина, однак протягом жовтня 2024 року – серпня 2025 року допустив прострочення сплати, унаслідок чого виникла заборгованість у розмірі 30 078 грн.

Позивачка зазначила, що відповідно до статті 196 Сімейного кодексу України має право на стягнення з боржника неустойки (пені) у розмірі 1 % від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення. За розрахунками, пеня становила 39 871 грн. Оскільки за законом її розмір не може перевищувати 100 % заборгованості, вона просила стягнути з відповідача 30 078 грн неустойки та 5 000 грн витрат на правничу допомогу.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області позов задовольнив частково: стягнув з платника аліментів 30 078 грн пені за прострочення сплати та 4 000 грн витрат на правничу допомогу.

Чоловік оскаржив це рішення до апеляційного суду й просив відмовити у позові. Він заявив, що не був обізнаний про стягнення з нього аліментів за судовим наказом і погасив заборгованість на момент розгляду справи.

Уважав, що його вини у виникненні боргу немає, тому на нього не може бути покладений обов`язок зі сплати неустойки. Також додав, що утримує старшого сина і надає матеріальну допомогу батькам, котрі мають інвалідність.

Позиція апеляційного суду

Апеляційний суд у справі № 686/27537/25 відхилив доводи апелянта про відсутність вини у виникненні заборгованості за аліментами. Докази підтверджують, що протягом жовтня 2024 року – серпня 2025 року чоловік належним чином не виконував судове рішення про стягнення аліментів на дитину, допустивши заборгованість. Відтак мати має право на отримання неустойки (пені), констатував апеляційний суд.

Водночас на думку колегії суддів, суд першої інстанції повною мірою не врахував відомості щодо особи боржника: він утримує старшого сина сторін, оплачує його навчання та проживання в іншому місті, надає матеріальне забезпечення молодшому сину й батькам похилого віку. Наразі він погасив заборгованість за аліментами.

«За таких обставин, із урахуванням матеріального та сімейного стану відповідача, апеляційний суд дійшов висновку про зменшення розміру стягуваної з нього неустойки (пені) до 10 000 грн», – йдеться в постанові апеляційного суду.

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