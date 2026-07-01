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Коли не буде світла 1 липня: Укренерго повідомило про ситуацію в енергосистемі

11:25, 1 липня 2026
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Коли вимикатимуть світло 1 липня в Україні, який зараз стан енергосистеми та чому запроваджують графіки відключення електроенергії, пояснили в Укренерго.
Коли не буде світла 1 липня: Укренерго повідомило про ситуацію в енергосистемі
фото: 5 канал
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Через складну ситуацію в енергосистемі 1 липня в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомило Укренерго.

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Як зазначили в компанії, через спекотну погоду споживання електроенергії залишається високим. Станом на 09:30 1 липня воно відповідало рівню аналогічного часу попереднього дня. Максимум споживання 30 червня також залишився на рівні попередньої доби.

В Укренерго закликали громадян перенести використання енергоємних електроприладів на денний період — з 10:00 до 16:00. Інформацію про можливі відключення за конкретною адресою рекомендують перевіряти на офіційних ресурсах операторів системи розподілу (обленерго).

Крім того, компанія нагадала промисловим споживачам і бізнесу про можливість здійснення направленого імпорту електроенергії в обсязі понад 60% від власного споживання, що дає змогу уникнути погодинних відключень і зменшити навантаження на енергосистему.

Водночас російські обстріли енергетичної інфраструктури спричинили нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Кіровоградській областях. За інформацією Укренерго, аварійно-відновлювальні роботи вже тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Окремо на роботу енергосистеми вплинула негода. Станом на ранок без електропостачання залишаються понад 80 населених пунктів у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. Енергетики відновлюють пошкоджені лінії електропередачі.

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