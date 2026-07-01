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Когда не будет света 1 июля: Укрэнерго сообщило о ситуации в энергосистеме

11:25, 1 июля 2026
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Когда будут выключать свет 1 июля в Украине, как сейчас состояние энергосистемы и почему вводят графики отключения электроэнергии, пояснили в Укрэнерго.
Когда не будет света 1 июля: Укрэнерго сообщило о ситуации в энергосистеме
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Из-за сложной ситуации в энергосистеме 1 июля во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщило «Укрэнерго».

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Как отметили в компании, из-за жаркой погоды потребление электроэнергии остается высоким. По состоянию на 09:30 1 июля оно соответствовало уровню аналогичного времени предыдущего дня. Максимум потребления 30 июня также остался на уровне предыдущих суток.

В «Укрэнерго» призвали граждан перенести использование энергоемких электроприборов на дневной период — с 10:00 до 16:00. Информацию о возможных отключениях по конкретному адресу рекомендуют проверять на официальных ресурсах операторов системы распределения (облэнерго).

Кроме того, компания напомнила промышленным потребителям и бизнесу о возможности осуществления направленного импорта электроэнергии в объеме более 60% от собственного потребления, что позволяет избежать почасовых отключений и снизить нагрузку на энергосистему.

В то же время российские обстрелы энергетической инфраструктуры привели к новым отключениям электроснабжения в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Кировоградской областях. По информации «Укрэнерго», аварийно-восстановительные работы уже продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Отдельно на работу энергосистемы повлияла непогода. По состоянию на утро без электроснабжения остаются более 80 населенных пунктов в Киевской, Черниговской и Житомирской областях. Энергетики восстанавливают поврежденные линии электропередачи.

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