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Хмельницкий апелляционный суд пересмотрел пеню за алименты: почему сумму из 30 тысяч гривен уменьшили до 10 тысяч

15:23, 1 июля 2026
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Апелляционный суд уменьшил пеню за задолженность по алиментам, учитывая семейное и материальное положение плательщика.
Хмельницкий апелляционный суд пересмотрел пеню за алименты: почему сумму из 30 тысяч гривен уменьшили до 10 тысяч
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Хмельницкий апелляционный суд изменил решение местного суда по делу о взыскании неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов. Частично удовлетворив апелляционную жалобу плательщика алиментов, суд уменьшил размер пени с 30 078 грн до 10 000 грн.

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Обстоятельства дела

В суд с иском обратилась мать ребенка. Она указала, что на основании судебного приказа отец должен был ежемесячно выплачивать алименты на содержание сына, однако в период с октября 2024 года по август 2025 года допустил просрочку выплат, в результате чего возникла задолженность в размере 30 078 грн.

Истица указала, что в соответствии со статьей 196 Семейного кодекса Украины имеет право на взыскание с должника неустойки (пени) в размере 1 % от суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки. По расчетам, пеня составила 39 871 грн. Поскольку по закону ее размер не может превышать 100 % задолженности, она просила взыскать с ответчика 30 078 грн неустойки и 5 000 грн расходов на юридическую помощь.

Хмельницкий городской районный суд Хмельницкой области удовлетворил иск частично: взыскал с плательщика алиментов 30 078 грн пени за просрочку уплаты и 4 000 грн расходов на юридическую помощь.

Мужчина обжаловал это решение в апелляционном суде и просил отклонить иск. Он заявил, что не был осведомлен о взыскании с него алиментов по судебному приказу и погасил задолженность к моменту рассмотрения дела.

Считал, что его вина в возникновении задолженности отсутствует, поэтому на него не может быть возложена обязанность по уплате неустойки. Также добавил, что содержит старшего сына и оказывает материальную помощь родителям, имеющим инвалидность.

Позиция апелляционного суда

Апелляционный суд по делу № 686/27537/25 отклонил доводы апеллянта об отсутствии вины в возникновении задолженности по алиментам. Доказательства подтверждают, что в период с октября 2024 года по август 2025 года мужчина надлежащим образом не исполнял судебное решение о взыскании алиментов на ребенка, допустив задолженность. Следовательно, мать имеет право на получение неустойки (пени), констатировал апелляционный суд.

В то же время, по мнению коллегии судей, суд первой инстанции в полной мере не учел сведения о личности должника: он содержит старшего сына сторон, оплачивает его обучение и проживание в другом городе, обеспечивает материальное содержание младшего сына и пожилых родителей. В настоящее время он погасил задолженность по алиментам.

«При таких обстоятельствах, с учетом материального и семейного положения ответчика, апелляционный суд пришел к выводу об уменьшении размера взыскиваемой с него неустойки (пени) до 10 000 грн», — говорится в постановлении апелляционного суда.

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