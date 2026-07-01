Розыск ТЦК и военная служба: действительно ли можно потерять страховой стаж для назначения пенсии

Вопрос о том, влияет ли влияние нахождения в розыске ТЦК на формирование страхового стажа для пенсии, напрямую связан с правилами учета ЕСВ и статусом лица в системе социального страхования.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине вопросы формирования страхового стажа в условиях военного положения приобретают особую чувствительность. В фокусе дискуссии оказался довольно чувствительный вопрос: может ли период пребывания лица в розыске территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) быть включен в страховой стаж. Ведь на практике этот статус часто воспринимается как «временная потеря правового поля», что вызывает у граждан обеспокоенность возможными последствиями для пенсии.

Юридический ответ на этот вопрос однозначен, однако требует детального разъяснения через призму пенсионного законодательства, принципов уплаты единого социального взноса и общей системы страхового стажа.

Что такое страховой стаж и почему он ключевой

Система пенсионного обеспечения в Украине базируется на страховом принципе. Это означает, что право на пенсию и ее размер напрямую зависят от периодов, за которые уплачен единый социальный взнос (ЕСВ). Согласно статье 24 Закона Украины №1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», страховой стаж – страховой стаж – период (срок), в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше, чем минимальный.

В страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности или в связи с потерей кормильца, кроме имеющегося страхового стажа, засчитывается также на общих основаниях соответственно период со дня установления инвалидности до достижения застрахованным лицом возраста, предусмотренного частью первой статьи 26 настоящего Закона, и период со дня смерти частью первой статьи 26 настоящего Закона.

Таким образом, базовыми условиями формирования стажа есть: официальная занятость или другой определенный законом статус, начисление и уплата ЕСВ, включение периода в систему государственного социального страхования. Если хотя бы одно из этих условий отсутствует – страховой стаж не формируется.

Засчитывается ли период пребывания в розыске ТЦК

Период, когда лицо находится в розыске территориального центра комплектования, не засчитывается в страховой стаж. Причина не в самом факте сыска, а в правовой природе такого статуса.

Отметим, что розыск ТЦК является элементом административного механизма военного учета, направленного на обеспечение выполнения гражданином воинского долга. Он не является видом трудовой деятельности, формой прохождения военной службы, основанием для уплаты ЕСВ государством или работодателем.

Почему этот период не формирует стаж

Пенсионная система Украины не связывает стаж к факту пребывания под контролем государственного органа. Она привязывает его исключительно к страховым взносам. Как правило, в период нахождения в розыске ТЦК: лицо не состоит в трудовых отношениях, работодатель не платит ЕСВ, государство не осуществляет за него страховых взносов, отсутствует статус застрахованного лица.

Следовательно, не выполняется ключевое условие страхового стажа – финансовое участие в системе социального страхования.

Военная служба как исключение: когда стаж засчитывается

В отличие от ситуации с военным учетом период военной службы полностью включается в страховой стаж. Это касается: срочной службы; контрактной службы; мобилизационной службы; службы в подразделениях ВСУ и других военных формированиях. В таких случаях ЕСВ уплачивается государством, а лицо автоматически приобретает статус застрахованного.

Военнослужащие территориальной обороны, проходящие службу по контракту или мобилизованные:

входят в состав Вооруженных сил Украины;

получают денежное довольствие;

находятся в системе государственного страхования.

Весь период службы в ТРО зачисляется в страховой стаж без дополнительных условий.

Другая правовая ситуация – с добровольческими формированиями. В случае ДФТГ: лицо может не состоять в штате воинской части, ЕСВ может не выплачиваться автоматически, страховой стаж может не формироваться.

В то же время участие в боевых действиях или получение статуса участника боевых действий открывает дополнительные социальные гарантии, в частности, право на досрочную пенсию по возрасту.

Льготное исчисление военного стажа Отдельно законодательство предусматривает льготное исчисление выслуг лет для военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях или находившихся в особых условиях службы. В таких случаях используется повышенный коэффициент учета стажа, который может значительно увеличивать его продолжительность. Однако важно различать:

страховой стаж (для общей пенсии);

выслугу лет (для военной пенсии); льготный стаж (для особых условий исчисления).

Это разные юридические категории, которые не всегда тождественны.

Влияет ли военное положение на начисление стажа

После 24 февраля 2022 года правила учета военной службы приобрели особое значение, но базовый принцип остался неизменным: страховой стаж формируется только при наличии страховых взносов или приравненных к ним государственных периодов. Служба в боевых условиях может влиять на выслугу лет, но не изменяет фундаментальную модель страхового стажа.

Как подтверждается военный стаж

До 2004: военные билеты, справки ТЦК и СП, архивные документы воинских частей.

После 2004 года: данные персонифицированного учета; информация из реестра застрахованных лиц. При отсутствии данных возможно подтверждение через официальные справки военных органов.

В итоге отметим, что период пребывания в розыске ТЦК и СП не засчитывается в страховой стаж для пенсии, поскольку не является периодом официальной занятости или военной службы и не предусматривает уплату единого социального взноса. В то же время военная служба, включая службу в условиях военного положения, полностью входит в страховой стаж и может иметь льготные условия исчисления в зависимости от характера выполняемых задач.

Таким образом, ключевым критерием для формирования пенсионных прав остается не административный статус личности, а его участие в системе государственного социального страхования через уплату ЕСВ или приравненные к нему периоды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.