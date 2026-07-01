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До судді з Києва В’ячеслава Підпалого застосували дисциплінарне стягнення за перевищення повноважень у резонансній справі

16:36, 1 липня 2026
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Третя ДП ВРП притягнула суддю Печерського районного суду Києва В’ячеслава Підпалого до дисциплінарної відповідальності.
До судді з Києва В’ячеслава Підпалого застосували дисциплінарне стягнення за перевищення повноважень у резонансній справі
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Третя ДП Вищої ради правосуддя розглянула дисциплінарну справу щодо судді Печерського районного суду Києва Вячеслава Підпалого та суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Сергія Боднара, Ігоря Панаїда та Віктора Панкуліча.

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Провадження відкрито за дисциплінарною скаргою Національного антикорупційного бюро України, а також за скаргами Олександра Фаєра, адвокатки Інни Тецької в інтересах Дмитра Жука та адвокатів Ельвіри Лазаренко і Олексія Суткевича в інтересах Дениса Мальцева.

Суть претензій

Підставою для звернень стали дії суддів під час розгляду матеріалів кримінального провадження, відкритого у 2016 році щодо колишніх посадовців Національного банку України.

Скаржники стверджували, що В'ячеслав Підпалий, розглядаючи скаргу на бездіяльність Генерального прокурора, вийшов за межі своїх повноважень, порушив правила підсудності та без належного дослідження матеріалів зобов'язав Генпрокурора розглянути клопотання і скасувати окремі процесуальні рішення.

Водночас до суддів Апеляційної палати ВАКС висувалися претензії щодо розгляду апеляційних скарг на ухвалу слідчого судді. Скаржники вказували на порушення правил інституційної підсудності, перевищення повноважень, обмеження доступу до правосуддя та процесуальних прав учасників провадження.

Судді заперечили наявність дисциплінарних проступків, зазначивши, що діяли відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу. Зокрема, В'ячеслав Підпалий наголошував, що скарга була підсудна Печерському районному суду Києва, а його висновки ґрунтувалися на практиці Верховного Суду.

Судді Апеляційної палати ВАКС також заявили, що діяли виключно в межах своїх процесуальних повноважень.

Рішення дисциплінарної палати

Третя дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку про наявність у діях В'ячеслава Підпалого дисциплінарного проступку та застосувала до нього дисциплінарне стягнення у вигляді догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу строком на один місяць.

Щодо суддів Апеляційної палати ВАКС Сергія Боднара, Ігоря Панаїда та Віктора Панкулича дисциплінарне провадження було припинено, а в притягненні їх до дисциплінарної відповідальності відмовлено.

Як уже писала «Судово-юридична газета», Вища рада правосуддя вкрай рідко притягає до дисциплінарної відповідальності суддів Вищого антикорупційного суду. За останні п'ять років зафіксовано лише чотири випадки, коли представника ВАКС притягнуто до дисциплінарної відповідальності, що вкотре актуалізує питання балансу між гарантіями суддівської незалежності та дисциплінарною відповідальністю за тлумачення і застосування процесуальних норм.

Скаржникам було надано дозвіл на оскарження цього рішення.

За результатами розгляду Третя дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку, що в діях судді В’ячеслава Підпалого наявні ознаки дисциплінарного проступку. Палата притягнула його до дисциплінарної відповідальності та застосувала стягнення у виді догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця.

Щодо суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Сергія Боднара, Ігоря Панаїда та Віктора Панкулича — у притягненні до дисциплінарної відповідальності відмовлено, а дисциплінарне провадження щодо них припинено.

Скаржникам надано дозвіл на оскарження рішення.

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