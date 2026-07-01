К судье из Киева Вячеславу Подпалому применили дисциплинарное взыскание за превышение полномочий в резонансном деле

Третья ДП ВСП привлекла судью Печерского районного суда Киева Вячеслава Подпалого к дисциплинарной ответственности.

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Третья ДП Высшего совета правосудия рассмотрела дисциплинарное дело в отношении судьи Печерского районного суда Киева Вячеслава Подпалого и судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Сергея Боднара, Игоря Панаиды и Виктора Панкулича.

Производство открыто по дисциплинарной жалобе Национального антикоррупционного бюро Украины, а также по жалобам Александра Фаера, адвоката Инны Тецькой в интересах Дмитрия Жука и адвокатов Эльвиры Лазаренко и Алексея Суткевича в интересах Дениса Мальцева.

Суть претензий

Основанием для обращений стали действия судей при рассмотрении материалов уголовного производства, открытого в 2016 году в отношении бывших должностных лиц Национального банка Украины.

Заявители утверждали, что Вячеслав Подпалый, рассматривая жалобу на бездействие Генерального прокурора, вышел за пределы своих полномочий, нарушил правила подсудности и без надлежащего исследования материалов обязал Генпрокурора рассмотреть ходатайство и отменить отдельные процессуальные решения.

В то же время к судьям Апелляционной палаты ВАКС выдвигались претензии относительно рассмотрения апелляционных жалоб на постановление следственного судьи. Заявители указывали на нарушение правил институциональной подсудности, превышение полномочий, ограничение доступа к правосудию и процессуальных прав участников производства.

Судьи отрицали наличие дисциплинарных проступков, заявляя, что действовали в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса. В частности, Вячеслав Подпалый отмечал, что жалоба была подсудна Печерскому районному суду Киева, а его выводы основывались на практике Верховного Суда.

Судьи Апелляционной палаты ВАКС также заявили, что действовали исключительно в пределах своих процессуальных полномочий.

Решение дисциплинарной палаты

Третья дисциплинарная палата ВСП пришла к выводу о наличии в действиях Вячеслава Подпалого дисциплинарного проступка и применила к нему дисциплинарное взыскание в виде выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу сроком на один месяц.

В отношении судей Апелляционной палаты ВАКС Сергея Боднара, Игоря Панаиды и Виктора Панкулича дисциплинарное производство было прекращено, а в привлечении их к дисциплинарной ответственности отказано.

Как уже писала «Судебно-юридическая газета», Высший совет правосудия крайне редко привлекает к дисциплинарной ответственности судей Высшего антикоррупционного суда. За последние пять лет зафиксировано лишь четыре случая привлечения представителя ВАКС к дисциплинарной ответственности, что вновь актуализирует вопрос баланса между гарантиями судейской независимости и дисциплинарной ответственностью за толкование и применение процессуальных норм.

Заявителям было предоставлено разрешение на обжалование данного решения.

По результатам рассмотрения Третья дисциплинарная палата ВРП пришла к выводу, что в действиях судьи Вячеслава Подпалого имеются признаки дисциплинарного проступка. Палата привлекла его к дисциплинарной ответственности и применила взыскание в виде выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение одного месяца.

В отношении судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Сергея Боднара, Игоря Панаиды и Виктора Панкулича — в привлечении к дисциплинарной ответственности отказано, а дисциплинарное производство в отношении них прекращено.

Заявителям предоставлено разрешение на обжалование решения.

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