Дайджест змін з 1 липня: контракт для ЗСУ, нові рахунки для військового збору, бронювання та соціальні новації

З 1 липня в Україні стартує масштабний пакет змін: контракт для військових до 460 тис. грн, нові правила бронювання, податки та експорт.

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Липень 2026 року знаменує собою перехід до більш гнучкої та водночас суворої моделі державного управління. Законодавчі зміни охоплюють критичні сектори: від оборонного бюджету, який отримав додаткове підживлення через міжнародні позики та перерозподіл податків. Частина нововведень має експериментальний характер, інші — закріплені законами та урядовими рішеннями.

«Мотиваційний контракт» у ЗСУ: до 460 000 грн на місяць

З 1 липня (із застосуванням з 1 червня 2026 р.) стартує експериментальний проєкт, що запроваджує контрактну службу з підвищеними фінансовими стимулами.

Передбачаються різні строки служби залежно від категорії:

10 місяців — для діючих військових

14 місяців — для призовників та іноземців (з обов’язковою бойовою частиною служби)

від 6 місяців — для ветеранів із бойовим досвідом

Фінансове забезпечення може сягати до 460 000 грн на місяць, залежно від участі у бойових діях та результативних показників.

Окремо передбачені додаткові виплати за виконання бойових завдань, зокрема за ураження живої сили противника та інші результати, зафіксовані в установленому порядку.

Після завершення контракту військовослужбовцям може надаватися відстрочка від мобілізації строком від 6 місяців до 3 років.

Військовий збір: 100% коштів — у спецфонд на ЗСУ

З 1 липня змінюється механізм зарахування військового збору відповідно до оновленого бюджетного законодавства.

Тепер:

військовий збір спрямовується до спеціального фонду держбюджету

100% коштів використовуються виключно на грошове забезпечення військових ЗСУ

частина надходжень формується також за рахунок митних платежів на окремі категорії товарів військового призначення

Фактично змінюється модель цільового фінансування оборонних витрат.

З 1 липня повністю змінюються і реквізити бюджетних рахунків для сплати військового збору згідно із Законом № 4908-ІХ.

Для всіх платників, включно з ФОП та юридичними особами на спрощеній системі оподаткування відкрито нові рахунки за всіма кодами класифікації. Перед сплатою податків необхідно обов'язково перевірити нові IBAN-рахунки в Електронному кабінеті платника або на сайті ДПС, щоб уникнути податкового боргу через сплату на старі реквізити.

ЄС посилює контроль посилок: нові митні правила

З 1 липня запроваджуються нові правила митного оформлення міжнародних відправлень до ЄС.

Передбачено:

додатковий збір 3 євро за кожну товарну позицію (HS-код) у посилці

використання системи IOSS як базового механізму сплати податків

Таким чином, вартість доставки залежатиме від структури відправлення та кількості товарних позицій.

За кожну окрему товарну підпозицію (HS-код) у декларації стягується тимчасове мито у розмірі 3 євро. Якщо в посилці смартфон, зарядка та навушники — це три різні позиції, що означатиме 9 євро збору.

Бронювання та контроль Держпраці

До 1 липня органи влади повинні були провести аналіз відповідності підприємств статусу «критично важливих». З липня підприємства, що не пройшли перевірку об’єктивності, можуть втратити право на бронювання.

Для бронювання працівників на територіях бойових дій встановлено вимогу: зарплата не нижче мінімальної, помноженої на коефіцієнт 2,5 (або 3 для окремих категорій).

Держпраці розпочинає перевірки нормативу робочих місць для осіб з інвалідністю, використовуючи дані Пенсійного фонду. КМУ ухвалив постанову № 659, якою затверджено новий Порядок здійснення контролю за виконанням нормативу робочих місць. Документ визначає, як саме Держпраці перевірятиме роботодавців та які права й обов’язки матимуть сторони під час таких перевірок.

Аграрний сектор: експорт через ДАР

З 1 липня стартує обов'язкова верифікація через Державний аграрний реєстр (ДАР) для експортерів ріпаку. Граничний обсяг вивозу — до 5 тонн на 1 гектар угідь.

2 липня — останній термін подачі заявок у ДАР на отримання до 1 млн грн безвідсоткового кредиту для фермерів.

Соціальні права: пенсії, ВПО та єОселя

1 липня Верховна Рада ухвалила базовий Закон № 12301, який оновлює правовий статус внутрішньо переміщених осіб. Документ передбачає запровадження електронного кабінету ВПО, що має спростити доступ до державних послуг та облік даних.

Окремо закон закріплює гарантію пенсійного забезпечення ВПО на загальних підставах без додаткових обмежень, що усуває попередні адміністративні бар’єри у виплатах.

Паралельно розширено державну програму доступного житла «єОселя». Пільгова іпотека зі ставкою 3% тепер поширюється на:

ветеранів та учасників бойових дій

членів сімей загиблих військовослужбовців

Розширення програми спрямоване на посилення соціальних гарантій та забезпечення житлом найбільш вразливих категорій громадян, пов’язаних із наслідками війни.

Також з 1 липня в Україні стартує черговий етап автоматичного перерахунку пенсій, який охопить окремі категорії пенсіонерів. Зміни пов’язані з оновленням прожиткового мінімуму та коригуванням надбавок, прив’язаних до базових соціальних стандартів.

Ринок пального та спрощена легалізація іноземців

З 1 липня в Україні запроваджуються оновлені регуляторні вимоги у сфері пального та міграційного статусу іноземців.

У секторі роздрібної торгівлі пальним на автозаправних станціях вводиться європейська система маркування бензину та дизельного пального. Зокрема, застосовуються позначення E5, E10, B7, B10, які відображають частку біокомпонентів у складі пального. Метою змін є уніфікація маркування з європейськими стандартами та підвищення прозорості для споживачів.

Паралельно набувають чинності міграційні зміни для іноземців, залучених до гуманітарної та волонтерської діяльності. Закон № 4816-IX передбачає можливість спрощеної легалізації перебування на території України протягом 60 днів для волонтерів та працівників міжнародних гуманітарних організацій.

Новий механізм спрямований на врегулювання правового статусу іноземців, які фактично беруть участь у гуманітарних і відновлювальних програмах під час воєнного стану.

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