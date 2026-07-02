Соціальні виплати можна втратити: як мобілізація або виїзд за кордон впливають на державну допомогу

Мобілізація або перебування одного із членів сім'ї за кордоном можуть вплинути на порядок призначення чи розмір окремих видів державної підтримки.

Фото: unian.ua

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Після запровадження воєнного стану значна кількість українців опинилася в ситуації, коли один із членів сім'ї проходить військову службу, а інший перебуває за кордоном або самостійно виховує дітей в Україні. Такі обставини безпосередньо впливають на порядок призначення державної допомоги, житлових субсидій, пільг та інших видів соціального забезпечення.

Практика свідчить, що найбільше спорів виникає не через саме право на виплату, а через визначення складу домогосподарства, врахування доходів окремих членів сім'ї, підтвердження фактичного місця проживання та виконання заявником обов'язку повідомити орган соціального захисту або Пенсійний фонд України про зміну обставин. Саме ці питання дедалі частіше стають предметом адміністративних спорів.

Які нормативні акти регулюють це питання

Порядок призначення державної підтримки залежить від конкретного виду виплати. Правове регулювання здійснюється Законом України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 848, а також іншими спеціальними урядовими актами, які визначають умови надання пільг і соціальної допомоги.

Останніми роками держава поступово централізує адміністрування соціальних виплат, передаючи значну частину повноважень Пенсійному фонду України. Одночасно Кабінет Міністрів України регулярно оновлює порядок призначення окремих видів допомоги, що вимагає від отримувачів уважно стежити за змінами законодавства.

Як мобілізація впливає на переоформлення виплат

Сам по собі факт мобілізації одного із членів сім'ї не означає автоматичного припинення права на соціальну допомогу чи житлову субсидію. Проте проходження військової служби може змінити окремі юридично значущі обставини, від яких залежить призначення державної підтримки.

Якщо саме мобілізована особа була заявником, законодавство зазвичай дозволяє звернення через представника або іншу уповноважену особу у випадках, передбачених відповідним порядком призначення конкретної виплати.

Разом із тим сім'я повинна повідомити компетентний орган про обставини, які можуть вплинути на право на державну підтримку, якщо цього вимагають спеціальні нормативні акти.

«Судово-юридична газета» раніше зазначала, що у разі якщо ветеран війни через проходження військової служби, тяжку хворобу чи інші поважні причини не може особисто звернутися за оформленням пільг, це можуть зробити повнолітні члени його сім'ї, на яких поширюються відповідні пільги.

Як роз'яснили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області, вони мають право подати заяву про включення ветерана до Реєстру осіб, які мають право на пільги, звернутися за призначенням пільг, а під час дії експериментального проєкту — одночасно здійснити обидві процедури.

Крім того, якщо пільговик перебуває в полоні або визнаний зниклим безвісти за особливих обставин, член сім'ї може звернутися із заявою про перерахування пільг на власний банківський рахунок.

Що змінює перебування члена сім'ї за кордоном

Не кожне тривале перебування за межами України тягне припинення соціальних виплат. Вирішальне значення має не сам факт виїзду, а те, який саме вид допомоги отримує сім'я, чи враховується відповідна особа під час визначення складу домогосподарства, чи підлягають обліку її доходи та які спеціальні правила встановлені для конкретного виду державної підтримки.

Як уже повідомляла «Судово-юридична газета», саме по собі перебування члена домогосподарства за кордоном не є автоматичною підставою для відмови у призначенні житлової субсидії.

Водночас Пенсійний фонд України роз'яснив, що якщо особа перебуває за межами України понад 60 днів, вона не включається до складу домогосподарства при розрахунку субсидії, її доходи не враховуються, а соціальні нормативи на неї не визначаються. Якщо ж понад 60 днів за кордоном перебувають усі члени домогосподарства, субсидія не призначається, оскільки за адресою житла відсутні особи, які фактично проживають і споживають житлово-комунальні послуги.

Водночас «Судово-юридична газета» звертала увагу, що грошові перекази з-за кордону враховуються при обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім'ї для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. Як пояснили у Пенсійному фонді України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 632 такі перекази включаються до сукупного доходу, що може вплинути на розмір допомоги або право на її отримання.

Які документи можуть знадобитися

Перелік документів залежить від конкретної соціальної виплати. Як правило, заявнику необхідно повторно подати заяву або декларацію, якщо це передбачено відповідним порядком, підтвердити зміну обставин документами про проходження військової служби чи перебування особи за кордоном, а також надати інші документи, необхідні для перевірки складу сім'ї, доходів або місця проживання.

Окрему увагу «Судово-юридична газета» звертала на випадки, коли отримувачі зобов'язані повернути надміру виплачену житлову субсидію. Як роз'яснили у Пенсійному фонді України, переплата може виникнути через подання недостовірних відомостей або неповідомлення протягом 30 днів про обставини, що впливають на право чи розмір субсидії. У такому разі Пенсійний фонд має право вимагати добровільного повернення коштів або звернутися до суду.

Так, у справі № 154/943/26 суд задовольнив позов Пенсійного фонду про стягнення 8575 грн надміру виплаченої житлової субсидії. Суд встановив, що отримувачка на момент звернення за субсидією перебувала за кордоном понад 60 днів, однак не повідомила про це уповноважений орган, хоча така обставина впливала на її право на державну допомогу. Посилання відповідачки на лікування за кордоном і складне матеріальне становище суд не визнав підставою для звільнення від обов'язку повернути надміру отримані кошти.

Що робити, якщо один із членів сім'ї мобілізований або перебуває за кордоном:

перевірити, чи впливають ці обставини на право або розмір конкретної соціальної виплати;

повідомити Пенсійний фонд України або орган соціального захисту про зміни, якщо цього вимагає законодавство;

подати документи, що підтверджують мобілізацію, перебування за кордоном або інші обставини;

за потреби оформити звернення через представника чи члена сім'ї, якщо це допускає відповідний порядок;

у разі відмови вимагати письмове рішення та, за наявності підстав, оскаржити його.

Отже, підсумуємо, що мобілізація одного із членів сім'ї або його перебування за кордоном не припиняють автоматично право на соціальні виплати, житлову субсидію чи пільги. Однак такі обставини можуть впливати на порядок їх призначення або продовження, оскільки змінюють юридично значущі дані про склад сім'ї, доходи чи місце проживання.

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