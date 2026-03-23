  1. В Україні

Чи можна отримати субсидію, якщо члени сім’ї перебувають за кордоном — роз’яснення

07:18, 23 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пояснюємо, коли виплати зберігаються, як рахують субсидію та у яких випадках допомогу можуть не призначити.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Житлова субсидія в Україні залишається однією з ключових форм державної підтримки для домогосподарств, які не можуть самостійно оплачувати комунальні послуги. Водночас виїзд українців за кордон викликає запитання: чи впливає це на право отримати допомогу.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У Пенсійному фонді пояснили: саме перебування членів домогосподарства за межами країни не є автоматичною підставою для відмови у призначенні субсидії.

Перебування за кордоном: що важливо знати

Відповідно до урядового Положення, якщо особа перебуває за кордоном понад 60 днів під час воєнного стану (і ще два місяці після його завершення), це не позбавляє домогосподарство права на субсидію.

Йдеться про перший етап — визначення права на допомогу. Тобто сам факт тривалої відсутності людини за кордоном не «знімає» субсидію автоматично.

Але є нюанс: як рахують суму

На другому етапі — при розрахунку розміру субсидії — застосовується інший підхід.

Особи, які на момент призначення допомоги перебувають за кордоном понад 60 днів:

  • не включаються до складу домогосподарства;
  • для них субсидія становить 0 грн;
  • їхні доходи не враховуються;
  • на них не розраховуються соціальні норми споживання.

Фактично держава враховує лише тих, хто реально проживає в житлі та користується комунальними послугами.

Коли субсидію не призначать взагалі

Є ситуація, коли допомогу не нададуть: якщо всі члени домогосподарства перебувають за кордоном понад 60 днів.

У такому випадку за адресою житла немає осіб, на яких можна розрахувати соціальні нормативи, а отже — і сам розмір субсидії.

Коли субсидія все ж буде

Якщо частина родини залишається в Україні:

  • субсидію призначать;
  • її розрахують лише на тих, хто фактично проживає в домогосподарстві;
  • відсутні за кордоном особи не впливатимуть на розмір виплати.

Висновок

Перебування за кордоном не скасовує право на субсидію, але впливає на її розмір. Ключовий критерій — фактичне проживання та споживання комунальних послуг.

Такий підхід дозволяє державі точніше спрямовувати допомогу тим, хто реально користується житлом і потребує підтримки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд ПФУ субсидія

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]