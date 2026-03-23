  1. В Украине

Можно ли получить субсидию, если члены семьи находятся за границей — разъяснение

07:18, 23 марта 2026
Объясняем, когда выплаты сохраняются, как рассчитывают субсидию и в каких случаях помощь могут не назначить.
Можно ли получить субсидию, если члены семьи находятся за границей — разъяснение
Жилищная субсидия в Украине остается одной из ключевых форм государственной поддержки для домохозяйств, которые не могут самостоятельно оплачивать коммунальные услуги. В то же время выезд украинцев за границу вызывает вопрос: влияет ли это на право получить помощь.

В Пенсионном фонде пояснили: само пребывание членов домохозяйства за пределами страны не является автоматическим основанием для отказа в назначении субсидии.

Пребывание за границей: что важно знать

Согласно правительственному Положению, если лицо находится за границей более 60 дней во время военного положения (и еще два месяца после его завершения), это не лишает домохозяйство права на субсидию.

Речь идет о первом этапе — определении права на помощь. То есть сам факт длительного отсутствия человека за границей не «снимает» субсидию автоматически.

Но есть нюанс: как рассчитывают сумму

На втором этапе — при расчете размера субсидии — применяется другой подход.

Лица, которые на момент назначения помощи находятся за границей более 60 дней:

  • не включаются в состав домохозяйства;
  • для них субсидия составляет 0 грн;
  • их доходы не учитываются;
  • на них не рассчитываются социальные нормы потребления.

Фактически государство учитывает только тех, кто реально проживает в жилье и пользуется коммунальными услугами.

Когда субсидию не назначат вообще

Есть ситуация, когда помощь не предоставят: если все члены домохозяйства находятся за границей более 60 дней.

В таком случае по адресу жилья отсутствуют лица, на которых можно рассчитать социальные нормативы, а значит — и сам размер субсидии.

Когда субсидия все же будет

Если часть семьи остается в Украине:

  • субсидию назначат;
  • ее рассчитают только на тех, кто фактически проживает в домохозяйстве;
  • отсутствующие за границей лица не будут влиять на размер выплаты.

Вывод

Пребывание за границей не отменяет право на субсидию, но влияет на ее размер. Ключевой критерий — фактическое проживание и потребление коммунальных услуг.

Такой подход позволяет государству точнее направлять помощь тем, кто реально пользуется жильем и нуждается в поддержке.

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета».

